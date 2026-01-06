我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI記憶體股狂漲 道指、史坦普雙創歷史新高 市場多頭氛圍濃厚

911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺

川普對等關稅合法嗎？美國最高法院可能9日宣判

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國眾議院共和黨團6日在華府舉行年度政策閉門會議，總統川普致詞後步下講台。（美聯社）
美國眾議院共和黨團6日在華府舉行年度政策閉門會議，總統川普致詞後步下講台。（美聯社）

路透報導，美國最高法院預計將於9日發布裁決，但並未事先公告將發布哪些案件的裁決，可能包括全球矚目的對等關稅是否合法一案。

最高法院目前正審理多起在全國乃至全球具有重大影響的案件，其中包括美國總統川普推動的全球對等關稅是否合法。依據最高法院官網資訊，大法官9日依既定時程開庭時，屆時可能公布已完成口頭辯論案件的裁決。

根據官網的聲明，最高法院將於當天上午10時在法庭內召開一場公開的非辯論庭期，屆時可能宣讀判決意見，隨後將意見全文刊登於官網首頁。

川普對等關稅政策是目前等待最高法院裁決的案件中最受關注的案件之一，不僅可能影響全球經濟，也被視為對總統權力界線的重要檢驗。川普援引1977年的《國際緊急經濟權力法》作為徵收這項關稅的依據，但最高法院於11月5日舉行的口頭辯論中，保守派與自由派大法官似乎都對合法性抱持疑慮。

巴隆周刊報導，分析師一直在等待對等關稅案件的裁決出爐，許多人預期時間將落在1月底之前，但最高法院慣例上不會預告特定日期將公布哪些裁決。預測市場Polymarket目前評估，裁定結果不利於川普政府的機率為70%。

關稅 川普 大法官

上一則

談11月期中選舉 川普：共和黨必須贏否則我會被彈劾

延伸閱讀

談11月期中選舉 川普：共和黨必須贏否則我會被彈劾

談11月期中選舉 川普：共和黨必須贏否則我會被彈劾
一洲焦點／川普對委內瑞拉的「門羅主義」 改變全球局勢

一洲焦點／川普對委內瑞拉的「門羅主義」 改變全球局勢
川普要求委內瑞拉新領袖採取親美措施 驅逐反美勢力

川普要求委內瑞拉新領袖採取親美措施 驅逐反美勢力
1/3民眾支持襲擊委國川普支持率回升…今日你應知道5件事

1/3民眾支持襲擊委國川普支持率回升…今日你應知道5件事

熱門新聞

哥倫比亞總統裴卓。（歐新社）

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

2026-01-03 16:03
委內瑞拉總統馬杜洛與妻子佛羅雷斯。（路透檔案照）

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

2026-01-03 11:11
一名德州居民正在填寫白卡申請表。法官29日裁定，衛生部自明年元月6日起，可與ICE共享「白卡」持有者的六項資料。(美聯社)

驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料

2025-12-31 09:04
川普總統在社群媒體發布馬杜洛在美國軍艦上的照片。（路透）

美國強擄馬杜洛 意欲何為？

2026-01-03 12:06
馬杜洛在社媒Instagram上貼出他與中國特使邱小琪會見的照片。(取材自Instagram)

馬杜洛被抓前1天才會中特使喊兄弟情誼 分析：美敲山震虎

2026-01-03 20:45
（取自白宮X帳號）

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

2026-01-03 11:38

超人氣

更多 >
突襲委內瑞拉美國贏了面子 為何是中國更開心？

突襲委內瑞拉美國贏了面子 為何是中國更開心？
好市多榴槤餅「好吃又便宜」 華人讚不絕口、多次回購

好市多榴槤餅「好吃又便宜」 華人讚不絕口、多次回購
2026年星座×血型運勢排行 天蠍座A型豐收年、這2星座獨佔前10

2026年星座×血型運勢排行 天蠍座A型豐收年、這2星座獨佔前10
南加華人男女「搭夥」過日子 申請美籍因「通奸」被拒

南加華人男女「搭夥」過日子 申請美籍因「通奸」被拒
美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂

美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂