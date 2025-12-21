我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北捷再收炸彈警告 揚言「13：30放炸彈」 北捷警提高戒備

舊金山Waymo因停電卡在路上 馬斯克補刀：Robotaxis不受影響

川普關稅面臨判決 白宮顧問哈塞特：大規模退稅將爆「行政難題」

編譯劉忠勇／綜合21日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
白宮國家經濟委員會主任哈塞特。(路透)
白宮國家經濟委員會主任哈塞特。(路透)

白宮國家經濟委員會主任哈塞特周日表示，若最高法院裁定廢除川普關稅政策，並要求退還已徵收的關稅，將引發重大的「行政難題」。

下級法院先前已裁定，依據國際緊急經濟權力法（IEEPA）徵收的所謂「對等關稅」為非法，不過最終將由最高法院定奪。

哈塞特周日接受 CBS 新聞節目「面對國家」（Face the Nation）訪問時說：「我們確實預期最高法院會做出有利於我們的裁決。」，即使法院不站在川普政府這一邊，「也極不可能要求大規模退稅，因為要將這些退稅發放出去，在行政作業上會是一大難題。」

儘管川普矢言由外國支付關稅，但美國進口商一直以來都在承擔這筆費用，不少公司更將部分成本轉嫁給消費者。

哈塞特表示，關稅最終由誰承擔「取決於供需彈性」，並指出大陸業者已降價以抵銷關稅成本。

他說：「至於支付關稅的人，若真要退稅，在多數情況下，實際支付貨款的人（即進口商）將是獲得退稅的第一順位。」他說：「但我真的不認為這會發生，這太過複雜。屆時進口商還必須負責將退稅分配給適當對象。」

哈塞特說：「沒錯，這會一團亂，這也是我認為最高法院不會這麼做的原因。」

不過，貿易專家指出，聯邦政府每年發放數百萬筆所得稅退稅，可見關稅退稅不至於如此困難。

截至9月底，累計1740億美元關稅收入中，約有900億美元來自依據IEEPA所徵收的稅款。

不少企業已開始提前布局，以便在最高法院推翻關稅後能索回款項。

上月底，好市多（Costco）向美國國際貿易法院提出告訴，加入了數十家針對IEEPA關稅提告的企業行列。好市多表示，一旦最高法院裁定關稅非法，退稅能否獲得保障仍不確定，因此必須採取法律行動。

關稅 退稅 川普

上一則

2028總統挺誰？CNN民調：范斯、紐森在各自政黨中領先

延伸閱讀

2028總統挺誰？CNN民調：范斯、紐森在各自政黨中領先

2028總統挺誰？CNN民調：范斯、紐森在各自政黨中領先
川普1照片突從艾普斯坦檔案下架 司法部解釋原因

川普1照片突從艾普斯坦檔案下架 司法部解釋原因
川普關稅讓聖誕樹農扳回一城 業者：今年人造樹很難賣

川普關稅讓聖誕樹農扳回一城 業者：今年人造樹很難賣
紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時

紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時

熱門新聞

川普政府加大力度取消海外出生的公民身分，要求移民局每月提出100至200個撤銷入籍案件。（美聯社）

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

2025-12-18 12:55
名導羅伯雷納與妻子蜜雪兒被發現陳屍在洛杉磯住宅。（美聯社）

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

2025-12-15 13:52
新一批艾普斯坦檔案中有柯林頓與麥可傑克森的合照。（路透）

淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡

2025-12-20 12:35
川普政府要求重新安排日期審理遭擱置多年的移民案，使得近12萬無證移民面臨被遣返風險，當中一半最少已在美國居住了十年。圖為五歲的萊安德羅·萊昂於2023年在波士頓的法尼爾廳的入籍儀式上，聆聽美國國歌。(路透檔案照)

川普要求重啟12萬移民案 多已行政結案 符合豁免遣返

2025-12-19 16:58
川普總統17日晚白宮對全國發表演講，主要是強調他的政績，表示物價平穩，就業人數增加。(路透)

電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上

2025-12-18 01:29
美國總統川普。（美聯社）

川普宣布暫停綠卡抽籤 因布朗大學、MIT槍案兇手藉此計畫來美

2025-12-19 01:16

超人氣

更多 >
現金交易逾億未申報 5年欠稅187萬 亞裔夫婦認罪

現金交易逾億未申報 5年欠稅187萬 亞裔夫婦認罪
好市多明年將有7大改變 美食區要驗會員、結帳更快速

好市多明年將有7大改變 美食區要驗會員、結帳更快速
國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住

國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住
紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時

紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時
舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　

舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　