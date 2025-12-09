我的頻道

立威廉得知罹癌先做遺囑規畫 攜妻女飛日本度假

不與美唱反調？歐盟提用俄遭凍結主權資產援烏 日潑冷水

避利益衝突 貝森特賣掉北達州大豆農場

編譯廖振堯／綜合報導
曾自稱也是大豆農民的財政部長貝森特，已在川普宣布補助農民之前賣掉農地，以免利益衝突。（歐新社）
美國官箴局(US Office of Government Ethics)今年8月致函參院財政委員會，提醒曾自稱「大豆農」的財政部貝森特(Scott Bessent)違反了他的操守協議；貝森特7日在哥倫比亞廣播公司節目「面對全國」(Face the Nation)上澄清，他上周已賣掉了北達科他州數千英畝大豆農田的相關股份，以避免潛在利益衝突。

紐約時報報導，貝森特帶領導對中貿易談判，而中國曾承諾購買美國大豆；據貝森特的財務報表，他持有股份的土地橫跨北達科他州數個郡，是超過數千英畝、價值高達2500萬元的大豆和玉米田，每年為他帶來高達100萬元的租金收入。

現在距離貝森特原定賣出的期限已晚了近8個月，拖宕行為也而受到官箴局批評。財政部官員則辯護貝森特未出售土地是因為這些資產「流動性差，不易賣出」，之後貝森特又承諾在12月15日前賣出。

貝森特7日在節目上表示：「我從事農業，經營著一家大豆農場。實際上根據我的操守協議，我本周剛剛賣出了這家農場，所以我已經退出這個行業了。」

這片農田由一家名為「高地平原」(High Plains Acres)的有限責任合夥企業持有。據北達科他州州務卿辦公室的最新文件顯示，貝森特的丈夫佛里曼(John Freeman)是該公司的管理合夥人，該辦公室一位官員5日表示沒有其他文件表明其管理權發生變更。貝森特剝離資產的具體條款尚不明確，官箴局尚未評論此事，亦未發布任何文件表明貝森特已履行操守協議。

貝森特說雖然他是農地的投資人，但他的親戚才是實際耕種的人。他又說他理解農民的困境，「我可能比19世紀以來的任何財政部長都更了解農業，我可以告訴你們，農民需要的是確定性，而我們已經通過貿易協議實現了這一點。」

他指的是10月下旬達成的休戰協議，中國同意今年從美國購買1200萬噸大豆，並在未來3年每年購買至少2500萬噸大豆；不過2500萬噸與近年來中國每年2500萬至3000萬噸的購買量基本持平。此外預計川普政府本周將向受貿易戰影響的農民提供「過渡性補貼」。

貝森特 北達科他州 財政部

