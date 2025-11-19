憂物價與美中貿易休戰被打亂 路透：半導體關稅可能緩徵

川普總統19日在華府甘迺迪中心舉行的沙烏地阿拉伯投資論壇上演講。(美聯社)

路透19日獨家報導，美國官員私下透露，可能不會很快徵收承諾已久的半導體關稅 ，從而延後總統川普 經濟議程的一項核心內容。

綜合3名知情人士說法，官員近日已向政府內部與產業利害關係人釋出相關訊息。第4名人士也指出，政府正採取更為謹慎的作法，以避免刺激中國大陸。其中2名人士表示，川普的幕僚不急著處理晶片關稅問題，以避免因貿易問題與北京決裂，重啟報復性貿易戰，進而干擾關鍵稀土礦物的供應。

這些內部討論此前從未曝光。知情人士提醒，在川普政府簽署批准前，所有方案都不是定案，且不排除隨時祭出三位數關稅的可能性。

白宮與商務部被詢問時，均否認政策方向有所鬆動。白宮發言人德賽（Kush Desai）強調：「川普政府依然致力於運用每一項行政權力的工具，將對國家與經濟安全至關重要的製造業帶回國內。任何引用匿名消息、暗示另有其事的報導，純屬假新聞。」商務部官員則表示：「部門關於半導體232關稅的政策並未改變。」

路透指出，兩人均未具體說明，自川普政府早期即威脅施加的關稅何時會最終定案，也未提供任何其他細節。

任何放緩或縮減晶片關稅範圍的決定，都落在川普極為敏感的時間點。他正面臨消費者對年底假期購物季價格上漲的焦慮。提高進口半導體稅負，可能連帶推高電子產品的消費成本，從冰箱到智慧手機都會受到影響。

此外，川普也試圖維持美中兩國微妙的貿易休戰，而中國是半導體及各類含晶片設備的主要製造國。川普於10月31日在南韓釜山與中國國家主席習近平會面，並達成暫時擱置雙方貿易議題的協議。但2名知情人士透露，美方官員當時仍提醒北京，未來數月美國可能推動一些北京不樂見的國安措施。