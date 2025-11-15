美對南韓、瑞士關稅降至15% 同意韓半導體條件不劣於台

美國與南韓14日公布美韓貿易協議的事實清單，對南韓關稅稅率從25%降至15%。(美聯社)

美國與南韓 已敲定貿易協議並發布細節，美國調降南韓產品輸美關稅 至15%，並且適用於對南韓輸美汽車與汽車零組件、木材等產業關稅。南韓也表示，美國已同意對南韓半導體課徵關稅條件不會劣於台灣。

美國貿易代表格里爾(Jamieson Greer)14日表示，美國與瑞士 已達成貿易協議，美方將把瑞士的關稅稅率從39%降至15%。

格里爾說，瑞士方面承諾在美國投資2000億美元，將把大量製造業帶到美國，包括製藥、黃金冶煉和鐵路設備生產，瑞士也承諾購買更多波音(Boeing)飛機。

白宮13日發布事實清單，南韓總統李在明14日也召開記者會說明。這份文件詳列南韓以對美國的3500億美元投資承諾，換取美國調降南韓輸美產品關稅稅率，從25%降到15%。

白宮表示，美國將對南韓產品，包括汽車與汽車零組件、木材與衍生品課徵的關稅降至15%。針對適用KORUS或最惠國待遇的關稅稅率，等於或高於15%的南韓產品，不另外加徵產業關稅，適用KORUS或最惠國待遇關稅稅率低於15%的南韓產品，在加徵產業關稅後稅率總和將為15%。

美國也承諾對南韓輸美藥品課徵的關稅不會高於15%，對南韓輸美晶片課徵的關稅條件，也不會比未來其他國家協議的條件還差。南韓表示，這意味南韓晶片關稅條件將不會比台灣差。

在南韓的3500億美元投資承諾中，1500億美元將投資於美國造船業，另外2000億美元將配置於雙方備忘錄內的戰略投資。根據協議，美韓將擴大在造船、核能、人工智慧(AI)及半導體等戰略產業的合作。

南韓也將與美國各州合作在首爾舉辦年度展覽，同意放寬非關稅壁壘，包括取消原本對產自美國、符合美國聯邦機動車輛安全標準的5萬輛進口上限。南韓也同意減少影響食品和農產品貿易的非關稅壁壘，包括簡化農業生技產品監管批准程序、設立專責處理美國園藝產品申請的美國事務處等。