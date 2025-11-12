我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普孫女凱伊LPGA首秀前 向「媽媽男友」老虎伍茲討教

李連杰傳接受少林寺武僧心臟回春 向太曝2關鍵闢謠

川普認了「下手太重」瑞士關稅有望從35%→15%

編譯黃淑玲／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
瑞士手表製造商Swatch曾於9月推出特別限量表，將手表上的「3」和「9」位置互換，藉此諷刺美國對瑞士加徵39%關稅。這款手表名為「WHAT IF...TARIFFS?」，定價139瑞士法郎(約174美元)； Swatch發言人當時表示，美如調整對瑞士的關稅，該公司將立即停止銷售此款手表。(路透)
瑞士手表製造商Swatch曾於9月推出特別限量表，將手表上的「3」和「9」位置互換，藉此諷刺美國對瑞士加徵39%關稅。這款手表名為「WHAT IF...TARIFFS?」，定價139瑞士法郎(約174美元)； Swatch發言人當時表示，美如調整對瑞士的關稅，該公司將立即停止銷售此款手表。(路透)

彭博新聞報導，知情人士表示，瑞士與美國有望在未來兩周內達成新的貿易協議，讓瑞士產品出口到美國的關稅從35%降至15%。目前談判仍在進行，如果順利，瑞士將可以大鬆一口氣。川普總統表示，當初對瑞士「下手很重」。

瑞士政府一名發言人拒絕對此置評，僅說「談判持續進行中，不便進一步評論」。美國貿易代表署也未立即回覆置評請求。

川普總統在白宮橢圓形辦公室向媒體證實，政府正在與瑞士「討論一項協議，以略微調降他們的關稅」。川普被問到關稅稅率是否為15%時，他說：「我沒有說過任何具體數字。但我們將研商一些事來幫助瑞士。我們對瑞士下手很重。我們希望瑞士能夠繼續成功。」

瑞士7月底和美國貿易談判破裂後，瑞士成為已開發國家中被美國徵收最高關稅的國家。從那時開始，瑞士一直努力爭取更好條件。上周瑞士的億萬富豪與企業高層組成的訪問團到白宮與川普會面，推動兩國談判的良好氣氛。若最終談成15%關稅，就會與歐盟適用的關稅稅率相同。

知情人士表示，這項協議可能在未來2周內達成，但談判如不順利，也有可能破局。

川普先前對認為兩國貿易嚴重失衡，美國對瑞士有400億美元商品貿易逆差；瑞士課被徵39%高關稅，重創瑞士手表、精密機械和巧克力等出口產業。

瑞士曾反駁指出，逆差已由自美國進口的服務抵銷。

高關稅對瑞士經濟的負面影響已已逐漸顯現，這令瑞士在協商調降關稅方面，不能太過拖延。瑞士第三季可能出現經濟萎縮，瑞士央行說，經濟前景已經惡化，原因來自美國明顯較高的關稅。瑞士失業率正逐步上升，目前已達四年來最高水準。

美國與瑞士今年5月在日內瓦進行經貿協商的檔案照片。左起為美國貿易代表葛里爾、財政...
美國與瑞士今年5月在日內瓦進行經貿協商的檔案照片。左起為美國貿易代表葛里爾、財政部長貝森特、瑞士總統凱勒蘇特、瑞士經濟部長帕姆蘭。(路透)

瑞士 關稅 川普

上一則

延長健保補貼？參院共和黨要求加強墮胎限制 民主黨拒絕

下一則

川普新規 身體狀況、財務不佳者 美可拒發移民簽證

延伸閱讀

2028總統大選共和黨點將錄 范斯、盧比歐排名領先

2028總統大選共和黨點將錄 范斯、盧比歐排名領先
這也能特赦？登山路跑抄捷徑被罰 獲川普開恩

這也能特赦？登山路跑抄捷徑被罰 獲川普開恩
紐森現身COP30美國館 抨擊川普挺化石燃料

紐森現身COP30美國館 抨擊川普挺化石燃料
川普稱政府關門結束是「重大勝利」

川普稱政府關門結束是「重大勝利」

熱門新聞

北京反制華府貿易戰的籌碼不只稀土，還有成熟製程晶片、鋰離子電池及製藥原料。（路透）

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

2025-11-05 00:40
川普總統。(路透)

川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元

2025-11-09 11:14
貝森特喊出兩年就能達到稀土自給自足，專家不以為然，指出打造新的稀土供應鏈曠日廢時，目標似乎難以成真。（路透）

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

2025-11-10 07:20
國務院頒布新令，要求發出簽證時須考慮申請人可能成為「公共負擔」，對接近退休年齡者影響重大。圖為美國領事接受哥倫比亞人申請簽證。(美聯社)

考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審

2025-11-07 05:01
美國財政部長貝森特。（美聯社）

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

2025-11-09 19:40
在白宮橢圓形辦公室舉行的藥價政策記者會中有人昏倒。畫面中從左至右分別為：商務部長盧特尼克、川普總統、諾和諾德美國分公司總裁摩爾(David Moore)、諾和諾德全球總裁暨執行長道斯達(Mike Doustdar)，以及聯邦醫療保險暨醫療補助服務中心主管奧茲(Mehmet Oz)，他們神情關切地注視倒下的諾和諾德高層主管芬德利。(美聯社)

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

2025-11-06 13:23

超人氣

更多 >
中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救
低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保

低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保
解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了

解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了
打算明年退休？有這3跡象最好再等等

打算明年退休？有這3跡象最好再等等
天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣

天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣