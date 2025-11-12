川普認了「下手太重」瑞士關稅有望從35%→15%
彭博新聞報導，知情人士表示，瑞士與美國有望在未來兩周內達成新的貿易協議，讓瑞士產品出口到美國的關稅從35%降至15%。目前談判仍在進行，如果順利，瑞士將可以大鬆一口氣。川普總統表示，當初對瑞士「下手很重」。
瑞士政府一名發言人拒絕對此置評，僅說「談判持續進行中，不便進一步評論」。美國貿易代表署也未立即回覆置評請求。
川普總統在白宮橢圓形辦公室向媒體證實，政府正在與瑞士「討論一項協議，以略微調降他們的關稅」。川普被問到關稅稅率是否為15%時，他說：「我沒有說過任何具體數字。但我們將研商一些事來幫助瑞士。我們對瑞士下手很重。我們希望瑞士能夠繼續成功。」
瑞士7月底和美國貿易談判破裂後，瑞士成為已開發國家中被美國徵收最高關稅的國家。從那時開始，瑞士一直努力爭取更好條件。上周瑞士的億萬富豪與企業高層組成的訪問團到白宮與川普會面，推動兩國談判的良好氣氛。若最終談成15%關稅，就會與歐盟適用的關稅稅率相同。
知情人士表示，這項協議可能在未來2周內達成，但談判如不順利，也有可能破局。
川普先前對認為兩國貿易嚴重失衡，美國對瑞士有400億美元商品貿易逆差；瑞士課被徵39%高關稅，重創瑞士手表、精密機械和巧克力等出口產業。
瑞士曾反駁指出，逆差已由自美國進口的服務抵銷。
高關稅對瑞士經濟的負面影響已已逐漸顯現，這令瑞士在協商調降關稅方面，不能太過拖延。瑞士第三季可能出現經濟萎縮，瑞士央行說，經濟前景已經惡化，原因來自美國明顯較高的關稅。瑞士失業率正逐步上升，目前已達四年來最高水準。
