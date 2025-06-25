若美徵10%基準關稅 歐盟擬報復徵稅

歐盟揚言，若美國開徵10%基準關稅，歐盟將回報徵稅。圖為今年2月準備出口到美國的德國新車。(美聯社)

如川普 總統如眾所預期的對歐盟 商品開徵10%基準關稅 ，那麼歐盟計畫對包括波音公司的飛機在內等美國進口產品，徵收報復性關稅。

歐盟官員預計，美國在貿易談判結束後，仍將會保留部分關稅；迄今為止，負責歐盟貿易事務的「歐盟執行委員會」(European Commission)尚未表明，這是否會引發歐盟的報復。

負責產業政策的法國籍執行委員塞儒內(Stephane Sejourne)告訴「彭博新聞」(Bloomberg News)：「如果美國堅持不對稱協議，那我們將會需要在一些關鍵領域進行報復和重新平衡」，例如若美國「保留10%關稅」。

歐盟目前正急著要在對幾乎所有輸往美國產品的關稅於7月9日提升至50%之前，與華府達成協議。川普曾針對歐盟商品順差以及對美國貿易設置障礙，猛烈抨擊歐盟，還曾稱歐盟的成立，是為了「壓榨」美國。歐盟估計，美國關稅目前涵蓋了歐盟對美約4390億元的出口商品，約占歐盟對美出口額的70%。

根據一位不願透露身分的歐盟官員，談判目前正在加速進行中，歐盟執委會正在竭盡全力達成一項對雙方都有利的解決方案；根據彭博新聞稍早報導，歐盟執委會在上周告訴其成員國，美國堅持會導致協議不公平的要求。

歐盟執委會一直在尋求達成互利的協議，並會評估最終結果，如果出現不對稱協議的話，屆時會再決定其願意接受的程度。任何關於報復的措施，則需要與成員國協調並達成一致的決定。

彭博新聞稍早報導還指出，美國所提出的要求，包括歐盟官員認為可能不符「世界貿易組織」(World Trade Organization)規則的魚類出口配額措施、不對等的關稅措施以及歐盟官員認為牽強附會的一系列經濟安全要求。

許多歐盟人士預計，即使達成協議，美國大部分關稅也仍將保持不變，包括10%的基準關稅；英國在6月就與美國簽署了一項協議，保留了針對幾乎英國所有出口產品的10%關稅。