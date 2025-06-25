我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普迎接關鍵兩周：7/4「又大又美」法案、7/9關稅期限

評／川普、伊朗有默契停火 政治精算師內唐亞胡措手不及

若美徵10%基準關稅 歐盟擬報復徵稅

編譯尤寶琪／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
歐盟揚言，若美國開徵10%基準關稅，歐盟將回報徵稅。圖為今年2月準備出口到美國的德國新車。(美聯社)
歐盟揚言，若美國開徵10%基準關稅，歐盟將回報徵稅。圖為今年2月準備出口到美國的德國新車。(美聯社)

川普總統如眾所預期的對歐盟商品開徵10%基準關稅，那麼歐盟計畫對包括波音公司的飛機在內等美國進口產品，徵收報復性關稅。

歐盟官員預計，美國在貿易談判結束後，仍將會保留部分關稅；迄今為止，負責歐盟貿易事務的「歐盟執行委員會」(European Commission)尚未表明，這是否會引發歐盟的報復。

負責產業政策的法國籍執行委員塞儒內(Stephane Sejourne)告訴「彭博新聞」(Bloomberg News)：「如果美國堅持不對稱協議，那我們將會需要在一些關鍵領域進行報復和重新平衡」，例如若美國「保留10%關稅」。

歐盟目前正急著要在對幾乎所有輸往美國產品的關稅於7月9日提升至50%之前，與華府達成協議。川普曾針對歐盟商品順差以及對美國貿易設置障礙，猛烈抨擊歐盟，還曾稱歐盟的成立，是為了「壓榨」美國。歐盟估計，美國關稅目前涵蓋了歐盟對美約4390億元的出口商品，約占歐盟對美出口額的70%。

根據一位不願透露身分的歐盟官員，談判目前正在加速進行中，歐盟執委會正在竭盡全力達成一項對雙方都有利的解決方案；根據彭博新聞稍早報導，歐盟執委會在上周告訴其成員國，美國堅持會導致協議不公平的要求。

歐盟執委會一直在尋求達成互利的協議，並會評估最終結果，如果出現不對稱協議的話，屆時會再決定其願意接受的程度。任何關於報復的措施，則需要與成員國協調並達成一致的決定。

彭博新聞稍早報導還指出，美國所提出的要求，包括歐盟官員認為可能不符「世界貿易組織」(World Trade Organization)規則的魚類出口配額措施、不對等的關稅措施以及歐盟官員認為牽強附會的一系列經濟安全要求。

許多歐盟人士預計，即使達成協議，美國大部分關稅也仍將保持不變，包括10%的基準關稅；英國在6月就與美國簽署了一項協議，保留了針對幾乎英國所有出口產品的10%關稅。

歐盟 關稅 川普

上一則

ICE在8州6城速捕與真主黨有關聯的11名伊朗人 防止運作恐攻

下一則

洗手間、三明治、鑽地彈衝力：美B-2轟炸機飛官奔襲伊朗37小時體驗

延伸閱讀

川普攻擊不斷「都只是雜音」鮑爾：關稅衝擊還沒出現

川普攻擊不斷「都只是雜音」鮑爾：關稅衝擊還沒出現
鮑爾重申：聯準會仍不急於降息

鮑爾重申：聯準會仍不急於降息
川普關稅期限帶動亞洲對美出口激增 增添關稅談判複雜度

川普關稅期限帶動亞洲對美出口激增 增添關稅談判複雜度
Fed鮑爾今將面臨7月降息拷問 因更多官員釋出鴿派訊號

Fed鮑爾今將面臨7月降息拷問 因更多官員釋出鴿派訊號

熱門新聞

美國B-2戰略轟炸機。(路透)

美軍B-2轟炸機建功 學者：伊朗「顏面盡失」恐報復

2025-06-21 21:10
美國總統川普21日步下空軍基地。（歐新社）

川普：美軍成功打擊伊朗3處核設施包括福爾多 戰機全數平安撤退

2025-06-21 20:05
來自加州、德州、佛羅里達州的共和黨籍國會議員，公開呼籲白宮掃蕩行動應以犯罪份子為優先目標，不是在美國居住多年但未犯法的無證移民。（路透）

強硬掃蕩移民 部分共和黨及川普選民：我們投票不是要這些

2025-06-20 08:16
總統川普5月中旬拜訪卡達，於烏代德空軍基地發表談話。(路透)

紐時曝川普參戰代價：4萬美軍淪伊朗飛彈活靶 僅4分鐘逃命

2025-06-18 23:50
影像衛星公司Maxar Technologies公布伊朗福爾多核設施遇襲前（左）、後（右）對比照。（路透）

美鑽地彈轟伊朗核設施 衛星圖曝6巨坑 分析指仍有2疑點

2025-06-22 20:20
美國重達3萬磅，被稱為「碉堡剋星」的GBU-57巨型鑽地彈，這項武器主要用來摧毀深層地下目標。(美聯社)

美正式參戰以伊衝突 空襲伊朗3處核設施 川普打破46年來紅線

2025-06-21 20:20

超人氣

更多 >
洪金寶兒、媳爆雙雙出軌…香港小姐「一后三王」嗨整夜

洪金寶兒、媳爆雙雙出軌…香港小姐「一后三王」嗨整夜
谷歌工程師涉殺妻案開審 陳立人持電鋸全身染血畫面曝光

谷歌工程師涉殺妻案開審 陳立人持電鋸全身染血畫面曝光
淋浴拉門白色水垢很難纏 用一水果立見去除

淋浴拉門白色水垢很難纏 用一水果立見去除
報酬率達54% 裴洛西操作堪封「華爾街女狼」

報酬率達54% 裴洛西操作堪封「華爾街女狼」
情緒低落服藥？香港頂流男星驚傳墜海 獲救送醫

情緒低落服藥？香港頂流男星驚傳墜海 獲救送醫