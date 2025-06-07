中打稀土「好牌」限制出口當籌碼 重塑美中貿易戰

中國以稀土作為貿易戰的武器，改變了貿易戰的格局。圖為江西贛州的一座稀土礦。(美聯社)

中國憑藉在稀土 與高性能稀土磁鐵加工領域的全球性壟斷地位，將這一優勢轉化為貿易談判籌碼，決定限制稀土及磁鐵出口，對美國製造、電子與國防產業構成實質威脅。新實施的出口許可制度，是作為對美方加徵關稅的正式回應，更徹底改變了川普 總統發動的貿易戰的格局。

路透報導，川普與中國國家主席習近平 5日通話後，在白宮表示兩人「理清一些問題，主要涉及稀土、磁鐵及其他一些領域」，但他未透露習近平是否承諾加快批准稀土、磁鐵出口許可證。

業內高層及分析人士認為，盡管中國有跡象表明將批准更多關鍵稀土的出口，但不會廢除出口許可證制度，而這個制度本來就是美國的做法，現在只是「以彼之道還施彼身」。

中國智庫「國觀智庫」的知名學者朱俊偉指出，北京的出口管制方法，靈感來自華盛頓的全面制裁制度。

中國15年前已開始布局，努力建立自己的出口管制體系，作為最後的手段。

北京在2020年通過「出口管制法」擴大了限制範圍，涵蓋了所有影響國家安全的物資，從關鍵商品、材料到技術及數據。之後中國建立了自己的制裁力量，同時投入了相當於數十億美元的資金，開發應對美國政策方案。

結果是在這場川普發動的世紀貿易戰裡發揮作用，從電動汽車、發動機到導彈飛行控制系統等領域，完全卡了美國的脖子。川普念茲在茲與習近平通話，正是因稀土問題上無牌可打。

中國已故領袖鄧小平早在1992年就說過，「中東有石油，中國有稀土」。中國不僅開採全球約70%的稀土，而且在精煉和加工方面，幾乎壟斷了全球稀土。

美國一名企業高管指出，出口許可制度不僅是監管稀土、磁鐵出口的方式，更是一種對美國施加影響力及取得優勢的方式，有關規定亦限制與部分美國企業，特別是國防相關產業的合作。

中國對全球關鍵礦物加工鏈的控制，即使川普說「理清了一些問題」，中國是否放寬審批速度，相信仍要看美國的表現。