我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈佛從命還不夠？川普政府：領導團隊須有「重大變動」

研究發現 夏威夷火山噴發出黃金及其他貴金屬

紐時：庫克拒絕跟川普去中東 蘋果成關稅戰靶心

編譯季晶晶／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統（右）日前揚言如果蘋果手機不在美國生產，將課以25%關稅。蘋果執行長庫克（左）日前未隨川普訪問中東，據傳川普不太高興。（路透）
川普總統（右）日前揚言如果蘋果手機不在美國生產，將課以25%關稅。蘋果執行長庫克（左）日前未隨川普訪問中東，據傳川普不太高興。（路透）

紐約時報引述知情人士報導，在美國總統川普近期中東行的前夕，白宮邀請多位美企高管隨行，蘋果（Apple）執行長庫克婉拒參與。這項決定顯然惹惱了川普，他從沙烏地阿拉伯前往阿聯途中，數度批評庫克，相較下，在利雅德演講時點名表揚在場的Nvidia（輝達）執行長黃仁勳說：「庫克沒來，而你來了。」當時出席活動的美企執行長還有資產管理公司貝萊德的芬克、OpenAI的奧特曼、花旗集團的范潔恩，以及半導體公司超微（AMD）的蘇姿丰。

稍後在卡達，火藥味更重，川普直言「和庫克有點小問題」。雖然他肯定蘋果在美投資，但不滿該公司傳出要在印度建廠。

在川普就任陸續宣布各種關稅稅率後，蘋果火速從印度進口大量iPhone手機囤貨。

上周五，川普更突然在社群媒體發文威脅，美國以外地區製造的iPhone輸美要加徵25%關稅，這距離庫克遊說並贏得中國組裝的iPhone輸美可暫時豁免145%關稅才一個多月。

新的關稅威脅對庫克來說可謂命運逆轉。八年來，庫克一直是川普最喜愛的執行長之一，時至今日，庫克領導的蘋果卻成為白宮的重點打擊對象。華府和矽谷人士不禁揣測，「科技圈內最會跟川普打交道的庫克，現在說話不管用了嗎？」

曾任Google和臉書政策公關主管的魏斯勒（Nu Wexler）分析，庫克與川普之間的高調互動最終適得其反，「這讓蘋果處於劣勢，一舉一動都受到嚴格檢視，即便川普可能讓步」。他補充說，「川普不想對蘋果放水，也不想在關稅上妥協，自然更傾向強力打壓」。

蘋果股價今年來已大跌近20%。

這個時機實在很糟，因蘋果正面臨全方位的壓力：除關稅威脅外，蘋果的App Store案件最近敗訴、AI進度落後、Vision Pro頭戴式裝置銷售不佳等等困境。儘管庫克承諾未來四年在美投資5000億美元，並將開始在休士頓生產AI伺服器，但川普仍然不滿意地說：「貨要賣到美國，那就在美國生產。他們做得到。」

專家估計，蘋果手機如果全在美國生產，一支單價至少3000元以上。

庫克曾成功說服白宮調降電子產品的高關稅，但還是難逃川普總統（中）的追擊，揚言對不...
庫克曾成功說服白宮調降電子產品的高關稅，但還是難逃川普總統（中）的追擊，揚言對不是美國生產的手機課以25%的關稅。（路透）

庫克 川普 關稅

上一則

俄又空襲烏 川普重批普亭「玩火」 考慮本周祭新制裁

下一則

衛生部長刪除健康兒童、孕婦例行接種新冠疫苗

延伸閱讀

川普怒嗆普亭玩火 俄方不吃這套：你該擔心別的事

川普怒嗆普亭玩火 俄方不吃這套：你該擔心別的事
又吃加拿大豆腐？川普：成51州能免費加入金穹飛彈防禦

又吃加拿大豆腐？川普：成51州能免費加入金穹飛彈防禦
川普前資深顧問呼籲企業「成為資源、不要當反對者」

川普前資深顧問呼籲企業「成為資源、不要當反對者」
美國公共媒體聯合提告川普 指控切斷聯邦資金違憲

美國公共媒體聯合提告川普 指控切斷聯邦資金違憲

熱門新聞

川普總統主導的預算法案將影響民眾荷包。（歐新社）

川普減稅案10看點：普通家庭年省2900元 白卡開始付費…

2025-05-22 11:12
華裔移民卡蘿·馬尤嘉(圓圖)上月被通知到移民局，突然被ICE逮捕，面臨即將被驅逐出境的困境。(美聯社、取自馬尤嘉臉書)

港女來美20年面臨驅逐 所住小鎮95%挺川仍喊「讓她回家」

2025-05-26 22:20
川普對馬斯克(左)曾經非常倚重，但一夕之間兩人關係生變。(路透)

與川普兄弟情變調關鍵 巴農爆料：馬斯克想碰這件事

2025-05-24 21:52
哈佛大學。(路透)

川普政府撤哈佛招收國際生資格 限72小時補救

2025-05-22 16:05
圖為紐約華人社區商店貼出的接受糧食券的告示。(記者鄭怡嫣／攝影)

糧食券白卡使用者、電動車主 成「大又美法案」最大輸家

2025-05-23 09:05
美國總統川普（右）21日在白宮會晤南非總統拉瑪佛沙（左），現場播放影片並拿出一疊新聞報導，稱南非政府迫害白人農民。(歐新社)

誰還敢進白宮？川普搞突襲 南非總統「很有風度」

2025-05-21 20:40

超人氣

更多 >
美國公民兒童若父母沒身分 這些福利將拿不到

美國公民兒童若父母沒身分 這些福利將拿不到
「不出國就沒事」有綠卡、在美50年菲律賓婦人返美遭拘留

「不出國就沒事」有綠卡、在美50年菲律賓婦人返美遭拘留
學生簽證面談暫停 所有赴美留學生或需接受社群審查

學生簽證面談暫停 所有赴美留學生或需接受社群審查
傳哈佛拒絕錄取巴倫惹怒川普 梅蘭妮亞辦公室回應

傳哈佛拒絕錄取巴倫惹怒川普 梅蘭妮亞辦公室回應
只因這原因 華人700萬豪宅僅賣1.7萬

只因這原因 華人700萬豪宅僅賣1.7萬