蘋果老臣出走、川普關稅、AI進度落後 庫克雪上加霜

蘋果在美國及歐洲面臨數起訴訟，加上川普政府的關稅壓力大增，讓執行長庫克不再順風順水，今年的挑戰極大。（路透）

蘋果公司( App le)執行長庫克(Tim Cook)面臨考驗接踵而來，從川普總統、聯邦法官、國會議員到歐洲與世界其他國家主管機關，甚至一名研發iPhone 的蘋果老臣都出現狀況，情勢愈來愈棘手。

川普23日對蘋果提出新要求，若不移回美國本土生產iPhone，便將面臨25%關稅。來自四面八方的挑戰使得蘋果豐厚利潤受到威脅，這是蘋果長久以來的標誌，也是獲得投資青睞的原因，讓公司市值比其他企業更早超過3兆。不過，蘋果股價如今已從高點下跌25%。

蘋果iPhone的主要設計師艾夫(Jony Ive)日前宣布加入非營利機構OpenAI ，準備研發讓消費者擺脫螢幕依賴的下一代新裝置。華爾街日報報導，OpenAI向員工透露，未來估計要生產1億個人工智慧(AI)「伴侶」(companion)裝置。雖然OpenAI不曾生產硬體設備，但由於專案負責人是iPhone設計者，可能造成影響不容小覷。蘋果資深副總裁克佑(Eddy Cue)本月在法庭作證時說：「雖然聽起來很瘋狂，但再過十年人們可能不需要iPhone了。」

蘋果開發者年度大會再過幾周即將登場，一般預料，蘋果今年並不會展示有關AI的任何突破。庫克最近在財報會議裡則坦承，進一步個人化的Siri助理還沒問世，因為目前研發成果仍無法達到蘋果的「高標準門檻」。

華爾街日報分析，蘋果不必在AI領域取得領先，蘋果當年不是第一個推出音樂播放器、智慧手機或平板電腦的公司，而是等待時機成熟才推出最棒的產品征服市場。眼前的問題則是，蘋果在硬體設備締造成功的模式，能否複製於AI？

服務業務為蘋果帶來數十億收入，毛利率超過70%，硬體業務毛利率則不到40%。法官日前裁決，蘋果忽視法院允許應用程式開發者避開蘋果App Store高價抽成的禁止令。歐盟主管機關同樣希望蘋果在海外地區同步放寬App Store抽成規定。

各州政府、國會議員則要求蘋果App Store訂定驗證使用者年齡的規範，青少年在App Store的開銷可能因此降低，家長也能有權限制青少年子女的手機使用。

不過，蘋果最頭疼的問題則是位於中國的供應鏈很難移回美國。分析認為，這會是庫克很艱困的一年，而且情況可能還會再糟。