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美擬鬆綁規定鼓勵持有公債 財長貝森特將再與中官員討論關稅

編譯易起宇／綜合外電
美國財長貝森特接受彭博專訪表示，未來幾周可能會有「多項大型貿易協議」將會宣布，並預期美中官員將再次會面討論關稅。（歐新社）
美國財長貝森特接受彭博專訪表示，未來幾周可能會有「多項大型貿易協議」將會宣布，並預期美中官員將再次會面討論關稅。（歐新社）

美國財長貝森特接受彭博專訪表示，未來幾周可能會有「多項大型貿易協議」將會宣布，並預期美中官員將再次會面討論關稅。他也表示，美國監管機關今夏可能鬆綁用來限制銀行公債市場交易的資本規定，估計可使美債殖利率下滑數十個基點。

貝森特23日在彭博電視「華爾街一周」節目專訪中表示：「我的感覺是，未來幾周我們將會有許多大型協議宣布。」關於中國，他說，「我預期我們將再次和他們當面談判」。

他當天稍早在福斯新聞網另一則專訪中已表示，他預期在對等關稅90天暫緩期結束前，美國將會與更多國家達成協議。

貝森特拒絕透露美國未來幾周可能宣布和哪些國家的協議，但他說大多數來談判的美國貿易夥伴都「非常誠懇」，只有歐盟「例外」。

此外，貝森特在彭博專訪中也提到，「我們距離調整所謂的補充槓桿比率（SLR）非常接近」，並表示聯準會（Fed）、貨幣監理局（OCC）和聯邦存款保險公司（FDIC）這三大銀行監管機關，正在處理這件事情。

現有SLR規定要求銀行業者在交易美債時，保有相應資本。銀行業者認為現有規定限制它們在壓力時刻購買美國公債的能力。部分市場參與者表示，鬆綁這項規定，將鼓勵他們加碼持有美債。貝森特引述市場估計表示，調整這項規定將可使美債殖利率降低數十個基點。

貝森特在這段專訪中也淡化對債市近期拋售的擔憂，並反對把近期貶值的美元稱為「弱勢」。他並預測最近在眾院闖關成功的減稅法案將幫助推升美國明年經濟成長朝向3%，安撫外界對政府債務的疑慮。

他說，他認為川普已暫停設立主權財富基金的構想，因為川普正把償還政府債務是為優先要務。

貝森特 殖利率 川普

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