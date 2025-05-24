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美企接連訪中國 小摩CEO提「美不想脫鉤」

記者陳政錄、廖士鋒／綜合報導
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中國國務院副總理何立峰（右）22日晚在北京會見美國摩根大通集團董事長兼執行長戴蒙。（新華社）
中國國務院副總理何立峰（右）22日晚在北京會見美國摩根大通集團董事長兼執行長戴蒙。（新華社）

中美經貿高層會談後，中國國務院副總理何立峰近日接連在北京會見美國企業代表，表示中國將持續擴大高水平對外開放，歡迎美資企業持續深化對華互利合作，繼續助力推動中美經貿關係健康穩定持續發展。

新華社報導，何立峰22日晚間在北京釣魚台國賓館會見美國摩根大通集團董事長兼執行長戴蒙。何立峰表示，近日中美經貿會談取得實質性進展，為兩國繼續展開經貿合作創造了條件。他說，中國正著力構建全國統一大市場、形成新發展格局，將持續擴大高水平對外開放，歡迎包括摩根大通集團在內的美資企業持續深化對華互利合作，繼續助力推動中美經貿關係健康穩定持續發展。

接著，何立峰23日上午繼續在北京人民大會堂，會見來訪的美國花旗集團董事長杜頌安、凱雷投資集團執行長施瓦茨，表示當前中國經濟延續回升好轉趨勢，一、二、三產業的發展潛力都在持續釋放，高質量發展扎實推進，展現出強大韌性和活力。也歡迎包括花旗、凱雷在內的外資金融機構來中國投資興業，共同參與中國資本市場建設，深化合作，共享發展機遇。

消息稱，戴蒙積極評價美中經貿會談成果，表示願繼續深耕中國資本市場，更好服務跨國公司來華展業和中國公司海外發展。

另據央視旗下「玉淵譚天」發文指出，摩根大通日前甫成立「地緣政治中心」。美國總統川普就職以來，戴蒙至少六次警告美國經濟將陷入衰退。即使在暫緩高關稅後，戴蒙依舊警告當前的關稅仍然很高。「知情人士」透露，戴蒙此次在北京的行程中明確提到：「美方不想脫鉤」。

券商中國指出，摩根大通第21屆全球中國峰會於5月22日至23日在上海舉行，匯聚來自全球33個國家和地區、1400多家企業的超過2800名參會者。

摩根大通21日舉辦媒體見面會，公布摩根大通對於中國經濟和股市的最新觀點。摩根大通中國首席經濟學者兼大中華區經濟研究主管朱海斌表示，中美經貿會談之後，他上調了中國今年經濟增速預期，由4.1%升為4.8%。

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