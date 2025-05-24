美企接連訪中國 小摩CEO提「美不想脫鉤」

中國國務院副總理何立峰（右）22日晚在北京會見美國摩根大通集團董事長兼執行長戴蒙。（新華社）

中美經貿高層會談後，中國國務院副總理何立峰近日接連在北京會見美國企業代表，表示中國將持續擴大高水平對外開放，歡迎美資企業持續深化對華互利合作，繼續助力推動中美經貿關係健康穩定持續發展。

新華社報導，何立峰22日晚間在北京釣魚台 國賓館會見美國摩根大通 集團董事長兼執行長戴蒙。何立峰表示，近日中美經貿會談取得實質性進展，為兩國繼續展開經貿合作創造了條件。他說，中國正著力構建全國統一大市場、形成新發展格局，將持續擴大高水平對外開放，歡迎包括摩根大通集團在內的美資企業持續深化對華互利合作，繼續助力推動中美經貿關係健康穩定持續發展。

接著，何立峰23日上午繼續在北京人民大會堂，會見來訪的美國花旗集團董事長杜頌安、凱雷投資集團執行長施瓦茨，表示當前中國經濟延續回升好轉趨勢，一、二、三產業的發展潛力都在持續釋放，高質量發展扎實推進，展現出強大韌性和活力。也歡迎包括花旗、凱雷在內的外資金融機構來中國投資興業，共同參與中國資本市場建設，深化合作，共享發展機遇。

消息稱，戴蒙積極評價美中經貿會談成果，表示願繼續深耕中國資本市場，更好服務跨國公司來華展業和中國公司海外發展。

另據央視旗下「玉淵譚天」發文指出，摩根大通日前甫成立「地緣政治中心」。美國總統川普就職以來，戴蒙至少六次警告美國經濟將陷入衰退。即使在暫緩高關稅 後，戴蒙依舊警告當前的關稅仍然很高。「知情人士」透露，戴蒙此次在北京的行程中明確提到：「美方不想脫鉤」。

券商中國指出，摩根大通第21屆全球中國峰會於5月22日至23日在上海舉行，匯聚來自全球33個國家和地區、1400多家企業的超過2800名參會者。

摩根大通21日舉辦媒體見面會，公布摩根大通對於中國經濟和股市的最新觀點。摩根大通中國首席經濟學者兼大中華區經濟研究主管朱海斌表示，中美經貿會談之後，他上調了中國今年經濟增速預期，由4.1%升為4.8%。