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關稅生效前先買後付 廠商「末日促銷」買氣大增

編譯廖振堯／綜合報導
商家趁貿易戰機會展開促銷，鼓勵消費者提前採購。圖為加州一處購物中心。(歐新社)
商家趁貿易戰機會展開促銷，鼓勵消費者提前採購。圖為加州一處購物中心。(歐新社)

危機也能是轉機？川普政府向各國加徵的高額關稅引發消費者擔憂，然而企業利用此心理打出「末日促銷」：趕緊在關稅來臨前下單，避免漲價傷荷包。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，會計師事務所KPMG近期調查顯示，美國消費者有一半會積極尋找夏季購物折扣和促銷活動；超過70%消費者預計明年會出現經濟衰退。KPMG美國消費和零售諮詢業務主管羅德里戈(Duleep Rodrigo)表示目前這種促銷策略確實有效，「我們看到汽車銷量上升、家電銷量回暖。人們預期某些產品會漲價，所以現在促銷非常有價值。」

許多試圖吸引顧客的品牌都是規模較小的零售商和新創公司，主要在網路上行銷和銷售。小型企業都說與大型企業相比，它們沒有餘力重組供應商或消化更高的成本。

一家客製化貼紙公司3月時便提供截至3月底的12%折扣，「關稅真的來了？我們和其他人一樣不確定。如果成本上漲，價格也會上漲，現在正是省錢的好機會。」印刷設備銷售商DTG Pro近期也提供促銷和10%折扣碼，發文寫道「關稅正在上漲，但我們的價格(目前)還沒漲！」

有些公司則採取更嚴肅的口吻，稱關稅攸關業務存亡，呼籲顧客消費在不漲價的情況下維持營運。如紐約的Adrienne's Bridal發文寫道：「不幸的是，婚紗行業也未能倖免於關稅，所以請抓緊關稅前的樣品促銷活動，截止日期為4月15日，屆時我們將被迫漲價！」。

蒙特庫克遊戲公司(Monte Cook Games)幾乎所有的書籍、遊戲和卡片都是在加拿大或中國生產的，但仍承諾所有現貨實體產品提供25%的折扣。為推出下一款大型桌遊，該公司正努力降低成本，包括移至無關稅或低關稅地區生產，並在總部所在的堪薩斯州組裝。

一些電商公司已在社群媒體上宣布營運變動，例如暫停向美國客戶發貨。代表約300萬家大小企業的美國商會(U.S. Chamber of Commerce)上月30日向白宮呼籲豁免部分企業進口稅，以免小企業遭受「不可挽回的損害」。

關稅 白宮 社群媒體

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