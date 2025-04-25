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中財長在華府G20上籲多邊合作 與各國會談缺美國

記者陳宥菘／綜合報導
中國財長藍佛安24日在華府出席G20財長會議，並與南非、德國等國舉行雙邊會談，但不包括美國。圖為今年3月藍佛安出席中共人大會議。（中新社）
中國財長藍佛安24日在華府出席G20財長會議，並與南非、德國等國舉行雙邊會談，但不包括美國。圖為今年3月藍佛安出席中共人大會議。（中新社）

路透25日報導，中國財政部發布的消息稱，中國財政部長藍佛安在美東時間24日在華府舉行的20國集團(G20)財長會議上表示，當前世界經濟成長動力不足，關稅和貿易戰進一步影響經濟和金融穩定。藍佛安呼籲各方透過強化多邊合作，進一步改善國際經濟金融體系。

他在演講中表示，中國主張透過平等對話和協商解決貿易和關稅爭端。他主張推動落實共同框架下債務處理機制，匯集更多資源支持非洲發展，加強非洲能力建構。報導說，會議主要討論了宏觀經濟情勢、G20財政管道關鍵問題以及雙邊合作等議題。

會議期間，藍佛安分别與G20主席國南非財長、歐盟委員會經濟與生產力委員、巴基斯坦、德國、南韓、印尼、英國、日本等國財長和世銀行長等舉行雙邊會見或交流，主要就宏觀經濟形勢、G20財金渠道重點議題及雙邊合作等交換意見。

而中國人民銀行(中國央行)行長潘功勝也抵達華府，是否將與美國財長貝森特會面，進行美中關稅戰以來兩國首次高層對話，引發關注。潘功勝當地時間23日在G20財長和央行行長會議上表示，貿易戰沒有贏家，強調應加強合作，努力避免全球經濟滑向「高摩擦、低信任」的軌道。

潘功勝說，當前全球經濟充滿不確定性，經濟碎片化和貿易緊張局勢加劇，擾亂全球產業鏈供應鏈，引發金融市場動蕩，削弱全球經濟增長動能，各方應加強合作，努力避免全球經濟滑向「高摩擦、低信任」的軌道。

國際貨幣基金和世界銀行春季會議本周(21日至26日)在華盛頓舉行，全球財長和央行行長均會出席，美國對等關稅將是本次會議焦點。貝森特日前表示，不排除在會議期間與潘功勝會面。如果貝森特和潘功勝會面，將是關稅戰開打以來，中美兩國高層首度對話。

關稅 央行 財政部

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