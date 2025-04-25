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中國打臉川普 稱沒在談判、要美先取消加徵關稅再說

編譯廖振堯／綜合報導
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據說習近平決定硬槓川普，只怕華府須先伸手要求和解。圖為川普(左)2019年出席G20大阪峰會，和習近平見面。(路透)
據說習近平決定硬槓川普，只怕華府須先伸手要求和解。圖為川普(左)2019年出席G20大阪峰會，和習近平見面。(路透)

美中貿易戰如火如荼展開之際，中國24日針對川普總統之前稱「中美正就貿易戰進行談判」加以否認，直斥「談判進行」是假消息，稱美方若想談判便需撤回所有單邊關稅措施；川普則堅稱美中貿易談判正在進行。

路透報導，川普24日告訴記者「『他們』今天早上舉行了會談」，但拒絕透露具體是誰。「『他們』是誰並不重要…我們可能之後會透露。」另有白宮官員表示，本周美中兩國官員進行了低層級面對面及電話會談。

北京取消1.2萬噸美豬訂單 規模疫後最大

24日美國農業部公布的數據顯示，在美中兩國高度緊張的貿易僵局中，中國取消了1萬2000公噸美國豬肉訂單，根據彭博資訊報導，這是自新冠疫情擾亂全球供應鏈、導致全球經濟停滯以來，最大規模的豬肉訂單取消事件。 

中國是美國的第三大豬肉出口市場，僅次於墨西哥和日本，進口量約47.5萬公噸，價值超過11億美元。

中國外交部24日稍早在記者會上，有記者提問能否證實中美之間正在談判、甚至將達成協議？發言人郭嘉昆直斥這些都是假消息，稱中美雙方並沒有就關稅問題進行磋商或談判，更談不上達成協議。他強調對話談判必須平等、尊重、互惠，如果美方真的想透過對話談判來解決問題，就應該放棄極限施壓、停止威脅訛詐那套。

中國商務部同日新聞發布會上也駁斥此事。發言人何亞東稱目前中美之間未進行任何經貿談判，任何相關說法都是捕風捉影，沒有事實根據。他同樣重申談判必須在相互尊重的基礎上平等進行，並說貿易戰是美方肆意單方挑起，中方敦促糾正錯誤做法，「要談就拿出談的誠意、解鈴還需繫鈴人」，如果美方真的想解決問題，就應該正視國際社會和國內各方聲音，徹底取消所有對華單邊關稅措施，透過平等對話找到解決分歧的辦法。

美中互相矛盾的發言，凸顯兩國溝通不良和目前貿易戰帶來的不確定，使得全球市場更加動盪，並延長兩國的經濟痛苦。

川普22日曾說若與北京談判，他將持非常友好的態度，希望能達成協議。但在中國發表最新言論後，他在「真實社群」(Truth Social)發文評論波音公司的飛機被「退貨」應向中國究責(此前波音執行長稱是美國關稅所致)，並說這只是中國「多年來對美國所作所為的一個小例子」，再次指責合成鴉片類藥物芬太尼「持續從中國經墨西哥和加拿大流入我國，導致數十萬美國人死亡」。

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