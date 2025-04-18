小額包裹不再免稅 中國電商Shein、Temu下周漲價
總統川普試圖透過提高從中國進口商品的關稅來導正世界兩大經濟體之間的貿易失衡，中國電子商務網站Temu和Shein表示，計畫從下周開始提高美國客戶的價格。
總部位於波士頓、母公司為中國電子商務公司拼多多(PDD Holdings)的Temu，以及目前總部位於新加坡的Shein （希音），不約而同在幾乎相同的公告中表示，公司營運開支因「近期全球貿易規則和關稅的變化」而上漲，因此將從4月25日起進行「價格調整」。
但兩家公司均沒有對漲幅提供具體細節；目前也不清楚，這兩家競爭對手為什麼會在官網上同時發布近乎相同的聲明。
自在美國推出以來，Shein和Temu兩公司靠著提供超低價產品，加上大量的數位廣告或有影響力的廣告，給西方零售商帶來了巨大的競爭壓力。
川普對多數中國製產品徵收的145%關稅，以及他決定終止售價低於800元小額包裹免稅入境美國的「小額豁免」政策(deminimis )，已經對這兩家平台的商業模式帶來傷害。
電子商務公司一直都是「小額豁免」政策的最大使用者；川普在4月簽署了一項行政命令，下令從5月2日起，取消對來自中國和香港商品小額免稅，並徵收高額進口關稅。
估計每天抵達美國，受惠於這項即將被取消之政策的包裹高達400萬個，其中多數是來自中國。
遊說取消這項長期豁免的美國政界人士、執法機構和商業團體稱，該政策是貿易漏洞，讓廉價的中國商品在市場上取得優勢，並成為非法毒品進入美國的門戶。
Shein主要是透過與社群媒體網紅合作，瞄準年輕女性，來銷售廉價的服裝、化妝品和配件；而Temu則是透過網路廣告行銷，來銷售種類更廣泛的產品，包括家居用品、幽默禮品和小型電子產品。
根據數據分析公司Sensor Tower的資料，這些公司在2024年，是社群媒體平台上廣告支出最龐大之列，但這兩家公司在近期幾周，都分別削減了這方面的支出。這對於倚賴廣告的臉書、Instagram、Snap、X 和 TikTok 等平台來說，可不是個好消息。
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