我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗若選加州州長民調超前群雄 紐森選總統多數說No

「為自由」華裔學人移民美國 如今「沒安全感」想回國

小額包裹不再免稅 中國電商Shein、Temu下周漲價

編譯尤寶琪／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
受到關稅及小包裹將課稅影響，Temu和Shein宣布下周開始漲價。（美聯社）
受到關稅及小包裹將課稅影響，Temu和Shein宣布下周開始漲價。（美聯社）

總統川普試圖透過提高從中國進口商品的關稅來導正世界兩大經濟體之間的貿易失衡，中國電子商務網站Temu和Shein表示，計畫從下周開始提高美國客戶的價格。

總部位於波士頓、母公司為中國電子商務公司拼多多(PDD Holdings)的Temu，以及目前總部位於新加坡的Shein （希音），不約而同在幾乎相同的公告中表示，公司營運開支因「近期全球貿易規則和關稅的變化」而上漲，因此將從4月25日起進行「價格調整」。

但兩家公司均沒有對漲幅提供具體細節；目前也不清楚，這兩家競爭對手為什麼會在官網上同時發布近乎相同的聲明。

自在美國推出以來，Shein和Temu兩公司靠著提供超低價產品，加上大量的數位廣告或有影響力的廣告，給西方零售商帶來了巨大的競爭壓力。

川普對多數中國製產品徵收的145%關稅，以及他決定終止售價低於800元小額包裹免稅入境美國的「小額豁免」政策(deminimis )，已經對這兩家平台的商業模式帶來傷害。

電子商務公司一直都是「小額豁免」政策的最大使用者；川普在4月簽署了一項行政命令，下令從5月2日起，取消對來自中國和香港商品小額免稅，並徵收高額進口關稅。

估計每天抵達美國，受惠於這項即將被取消之政策的包裹高達400萬個，其中多數是來自中國。

遊說取消這項長期豁免的美國政界人士、執法機構和商業團體稱，該政策是貿易漏洞，讓廉價的中國商品在市場上取得優勢，並成為非法毒品進入美國的門戶。

Shein主要是透過與社群媒體網紅合作，瞄準年輕女性，來銷售廉價的服裝、化妝品和配件；而Temu則是透過網路廣告行銷，來銷售種類更廣泛的產品，包括家居用品、幽默禮品和小型電子產品。

根據數據分析公司Sensor Tower的資料，這些公司在2024年，是社群媒體平台上廣告支出最龐大之列，但這兩家公司在近期幾周，都分別削減了這方面的支出。這對於倚賴廣告的臉書、Instagram、Snap、X 和 TikTok 等平台來說，可不是個好消息。

受到關稅及小包裹將課稅影響，Temu和Shein宣布下周開始漲價。（路透）
受到關稅及小包裹將課稅影響，Temu和Shein宣布下周開始漲價。（路透）

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

關稅 Shein 川普

上一則

未曾公開批評川普關稅 庫克等來蘋果「豁免」？

下一則

川普限縮出生公民權 最高院將審理 下月聽取口頭辯論

延伸閱讀

黃仁勳穿西裝訪北京談晶片合作？川普回應曝光

黃仁勳穿西裝訪北京談晶片合作？川普回應曝光
庫克從不公開批評川普 果然等來蘋果「豁免」？

庫克從不公開批評川普 果然等來蘋果「豁免」？
川普想開除Fed主席鮑爾 但貝森特不支持

川普想開除Fed主席鮑爾 但貝森特不支持
指中國曾多次聯繫 川普：最快4周內完成對各國貿易談判

指中國曾多次聯繫 川普：最快4周內完成對各國貿易談判

熱門新聞

美國總統川普11日搭乘空軍一號前往佛州棕櫚灘國際機場。(路透)

川普關稅首見對中國退讓 華府智庫示警1件事

2025-04-12 20:59
川普將對中關稅提升至125%，在未來幾年內可能讓中國對美的出口減半，但部分中國商品難以迅速被取代，導致美國消費者消費金額長期上漲。圖為堆滿貨櫃的美國港口。（歐新社）

美中貿易戰看不到盡頭 CNN揭露北京不讓步的原因

2025-04-10 17:28
白宮最新聲明指出，由於中國採取報復行動，對中國進口美國的商品關稅已由現在的145%提高至245%。(白宮官網截圖)

不只145% 白宮最新聲明：對中國關稅 最高245%

2025-04-16 00:58
美國總統川普14日在白宮南草坪出席行程。美聯社

川普批中一再食言 對美農民「殘忍」、不遵守波音協議

2025-04-15 11:29
中國再度提升對美國的增加關稅。圖為位於中國江蘇省連雲港的一家成衣工廠。（路透）

中國再反制美國 對美增加關稅由84%提高至125%

2025-04-11 08:06
美國政府發布公告，將智慧手機、電腦等產品排除在對等關稅課徵對象之外。(歐新社)

川普再讓步 手機電腦等電子產品豁免關稅 蘋果三星等受惠

2025-04-12 10:04

超人氣

更多 >
車主抱怨、維修不斷 評比報告建議這十款SUV「別買」

車主抱怨、維修不斷 評比報告建議這十款SUV「別買」
佛州州立大學校園槍擊 2死5重傷 槍手是女警之子

佛州州立大學校園槍擊 2死5重傷 槍手是女警之子
美國出生波城移民律師 接到DHS限期離境通知

美國出生波城移民律師 接到DHS限期離境通知
這些蔬果價格大漲 個別暴衝75% 未來或更高

這些蔬果價格大漲 個別暴衝75% 未來或更高
美國公民找海外避風港 靠「族譜」申請雙重國籍

美國公民找海外避風港 靠「族譜」申請雙重國籍