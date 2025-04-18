小額包裹不再免稅 中國電商Shein、Temu下周漲價

受到關稅及小包裹將課稅影響，Temu和Shein宣布下周開始漲價。（美聯社）

總統川普 試圖透過提高從中國進口商品的關稅 來導正世界兩大經濟體之間的貿易失衡，中國電子商務網站Temu和Shein 表示，計畫從下周開始提高美國客戶的價格。

總部位於波士頓、母公司為中國電子商務公司拼多多(PDD Holdings)的Temu，以及目前總部位於新加坡的Shein （希音），不約而同在幾乎相同的公告中表示，公司營運開支因「近期全球貿易規則和關稅的變化」而上漲，因此將從4月25日起進行「價格調整」。

但兩家公司均沒有對漲幅提供具體細節；目前也不清楚，這兩家競爭對手為什麼會在官網上同時發布近乎相同的聲明。

自在美國推出以來，Shein和Temu兩公司靠著提供超低價產品，加上大量的數位廣告或有影響力的廣告，給西方零售商帶來了巨大的競爭壓力。

川普對多數中國製產品徵收的145%關稅，以及他決定終止售價低於800元小額包裹免稅入境美國的「小額豁免」政策(deminimis )，已經對這兩家平台的商業模式帶來傷害。

電子商務公司一直都是「小額豁免」政策的最大使用者；川普在4月簽署了一項行政命令，下令從5月2日起，取消對來自中國和香港商品小額免稅，並徵收高額進口關稅。

估計每天抵達美國，受惠於這項即將被取消之政策的包裹高達400萬個，其中多數是來自中國。

遊說取消這項長期豁免的美國政界人士、執法機構和商業團體稱，該政策是貿易漏洞，讓廉價的中國商品在市場上取得優勢，並成為非法毒品進入美國的門戶。

Shein主要是透過與社群媒體網紅合作，瞄準年輕女性，來銷售廉價的服裝、化妝品和配件；而Temu則是透過網路廣告行銷，來銷售種類更廣泛的產品，包括家居用品、幽默禮品和小型電子產品。

根據數據分析公司Sensor Tower的資料，這些公司在2024年，是社群媒體平台上廣告支出最龐大之列，但這兩家公司在近期幾周，都分別削減了這方面的支出。這對於倚賴廣告的臉書、Instagram、Snap、X 和 TikTok 等平台來說，可不是個好消息。 受到關稅及小包裹將課稅影響，Temu和Shein宣布下周開始漲價。（路透）

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