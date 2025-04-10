習近平為何敢奉陪到底？川普手上只剩關稅 中國還有大量工具

美中元首面臨新一波角力，左為美國總統川普，右為中國國家主席習近平。圖為資料照片。(美聯社)

美中關稅 暫繼續升級，由於中國不肯撤回報復措施，美國總統川普 周三將對中國關稅創紀錄地提高到125%，押注此舉能迫使中國國家主席習近平 重返談判桌，然而北京早就誓言要「奉陪到底」。現在的問題是誰會先讓步。

彭博資訊分析，川普說自己「正在等」中國來電，而且還在與一些國家展開談判。他說，中國想要達成協議，「只是他們不知道該怎麼做，因為他們是一個驕傲的民族。中國現在將為此給我們的財政部支付一大筆錢。」

一名白宮官員透露，因為中國現在產能過剩，試圖透過出口推動經濟復甦，而川普認為中國難以在美國以外找到新市場，自己掌握了主動權，可施壓中國，促使其重返談判桌。

但習近平沒有表現出任何讓步跡象。周三晚間，中國宣布對美進口品關稅稅率提高至84%，又拖累市場驚慌。此前，一個與中國官媒有關聯的微博帳號發文表示，「我們不惹事，也不怕事」，「談判的大門我們當然沒有關上，但絕不是以這種方式」。

龍洲經訊中國研究副總監Christopher Beddor表示，「依目前情勢來看，這基本就是中美貿易的『核戰級』情景，再沒有比這更糟的了」。

美中甚至連如何走到談判桌前都未達成一致。根據中共慣例，在習近平參與會談前，必須由下級官員先行接觸；而美國總統則更傾向於透過領導人直接對話達成協議。

美中經濟脫鉤，對兩國都不利。中國商品出口成本升高，將加劇美國通膨壓力，削弱聯準會對抗物價上漲的努力。另一方面，彭博經濟研究指出，川普的關稅政策使中國高達3%的國內生產毛額（GDP）面臨風險。野村

首席中國經濟學家陸挺將兩國元首之間的對峙比擬為一場代價高昂的膽量博弈，稱中國經濟可能遭受的損害已無法合理估量。

但與川普不同的是，習近平無需面對選舉，他可自行決定是否讓人民幣貶值；只要他點頭，財政部便可迅速啟動財政刺激。聚焦經濟議題的中共中央政治局4月會議可能成為批准更多政策支持的下一個窗口。

在美國方面，隨著美國關稅突破經濟學家所稱將重創經貿關係的臨界點，川普在關稅方面的施壓手段已幾乎用盡。

Andrew Tilton等高盛經濟學家在報告中表示：「2,000%的關稅對貿易的影響很可能跟1,000%差不多。」根據他們的測算，美國因為這些關稅承受的痛苦可能將超過官員們此前的預期。

高盛評估指出，即便加徵高額關稅，美國約36%從中國進口的商品，在尋找替代供應商方面能力有限；相較下，中國自美進口商品中，僅約10%的對美依賴度超過70%，這或許是習近平判斷無需急於讓步的原因之一。

根據彭博對美國國際貿易委員會數據的分析，在一些產業，美國對中國的依賴度甚至更高。美國超過90%的折疊傘、保溫瓶、仿真花、LED燈和木質衣架從中國進口。

標普全球評級亞太區首席經濟學家高路易（Louis Kuijs）表示，中國目前必須把重點放在刺激消費上，出口在中國GDP的占比已不足20%。

荷蘭國際集團大中華區首席經濟學家Lynn Song表示，中美之間的問題歸根結底在於「談判策略上的文化脫節」。就像第一次貿易戰期間習近平拒絕川普修改中國法律的要求一樣，在中國，任何表現出對外部壓力妥協的領導人都有可能被拿來與近代割地求和的統治者相提並論，這會令習近平背負政治風險。

Song表示，在中國，「面子」和平等談判很重要，川普這種突然的強力施壓往往只能引來中方的反擊，而不是妥協，不利於問題的解決。

另外，中國手上還有一大武器「美債」。截至1月底，中國持有7,610億美元的美國國債，是僅次於日本擁有1.08兆美元的第2大外國持有者。一旦卯起來拋售美債，恐怕在金融市場帶來「核子級震撼力」。