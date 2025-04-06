川普關稅戰 食品價格恐上揚 衝擊4000萬糧食券領取人

對等關稅加徵後，多種進口食品成本恐上漲，就連經濟弱勢族群賴以為生的食物券(SNAP)也首當其衝受到波及。圖為紐約華人社區商店貼出的接受糧食券的告示。(記者鄭怡嫣／攝影)

川普總統對主要貿易夥伴國徵收對等關稅 ，將導致多種進口食品成本上漲，不但中產階級荷包大幅縮水，連經濟弱勢族群賴以為生的糧食券(SNAP)也首當其衝受到波及。

根據新聞周刊(Newsweek)報導，SNAP為全國4000萬兒童、老人與身障者提供糧食援助，如今隨著關稅導致食品價格全面上揚，每月領取的糧食補助也跟著縮水。

馬汀田納西大學(University of Tennessee at Martin)金融講師比恩(Alex Beene)說：「未來數個月，SNAP受惠者可能陷入兩難，如果經費縮水，有人會發現可用資金減少，接下來的痛苦就是生活用品價格上漲，他們的購買力也下降。」

根據聯邦農業部2016年進行的調查，領取SNAP的弱勢族群約有40%用來打理麵包、牛奶 、肉類、蛋類、蔬果等日常三餐；另有20%用於購買零食、軟性飲料。

過往SNAP會依通膨定期調整，但不會自動反映食品價格上揚的變化，9innings播客主持人湯普森(Kevin Thompson)說：「SNAP福利每年只調整一次(10月1日)，一旦通膨來到，得多等上數個月才有轉機。」

保守派智庫「經濟政策創新中心」(Economic Policy Innovation Center)2024年公布報告指出，最常利用食品券購買的個人商品包括軟性飲料、牛奶、牛絞肉、起司、雞肉、雞蛋 等，部分食物更深受國際供應鏈影響。

軟性飲料：最大出口國加拿大被徵收25%關稅，勢必讓所有鋁罐飲料生產成本與零售價格全面上漲。

牛奶、牛絞肉、起司、新鮮雞肉：雖然國內農牧產品與進口關稅沒有直接關係，然而飼料、包裝或運輸成本仍因為關稅，間接提高成本。

雞蛋：雞蛋多在美國生產，不過用於緩解國內蛋荒而進口的雞蛋可能變得更貴。

水果和蔬菜：墨西哥是美國最大新鮮農產品供應國，2022年占美國水果進口量51%和蔬菜進口量69%，如今和加拿大農產品一樣面臨25%關稅；至於中國進口的蘋果汁、大蒜等農產品，隨著進口成本上漲，漲幅預估在10%至25%之間。