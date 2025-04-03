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川普新關稅重創這5國 中國、越南皆入列 最重課50%原因曝光

說好比照他國關稅？川普關稅公式「掛羊頭賣狗肉」

川普新關稅重創這5國 中國、越南皆入列 最重課50%原因曝光

編譯徐榆涵／即時報導
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美國總統川普2日宣布對各國開徵對等關稅。（路透）
美國總統川普2日宣布對各國開徵對等關稅。（路透）

美國是僅次於中國的世界第二大貿易國，同時也是最大進口國。白宮2日宣布對180多個國家與地區的銷美商品課徵10%基準關稅，並對其中約60國訂定高額關稅稅率。「雪梨晨鋒報」列舉5個衝擊最大的國家，從稅率高至低依序是賴索托、越南、中國、瑞士和歐盟

賴索托：50%

南非內陸國賴索托是新關稅政策下稅率最高的國家之一，與法屬聖皮埃與密克隆群島並列第一。該國主要向美國出口鑽石與針織服飾，雖然美國對賴索托的出口額僅280萬美元，但美國從賴索托進口的商品總額達2.37億美元，貿易嚴重失衡。此外，賴索托受南非關稅同盟（SACU）體系影響，對進口貨物徵收每批119至180美元的清關費，進一步加重貿易成本。

越南：46%

越南約30%出口產品銷往美國，主要為廣播設備、電腦及家具。2024年美國對越南貿易逆差達1240億美元，輸往越南的多數商品關稅不超過15%，但食品與農產品面臨較高稅率，且越南對特定兒童玩具設有進口禁令。

中國：34%

作為全球第二大經濟體，中國不僅是美國的第二大貿易夥伴，也是澳洲的最大貿易夥伴。川普政府對中國商品施加34%的關稅，理由是2024年美國對中國的貨物貿易逆差高達4400億美元。美方認為長期的貿易逆差對美國經濟不利，而中國在2022年占美國進口總額的17%，其主要輸出商品包括廣播設備、電腦與辦公機器零件。此外，中國對美國大豆、豬肉及部分汽車產品也設有關稅。

瑞士：31%

自2021年起，美國成為瑞士最大的出口市場，該國主要向美國輸出疫苗、血液製品、毒素、培養物等包裝醫療產品及高端手表。瑞士對美國進口商品課徵高達61%的關稅，且美國對瑞士的貨物貿易逆差已達385億美元，成為川普政府關注的貿易夥伴之一。

歐盟：20%

歐盟是美國最大貿易與投資夥伴，雙邊每日貿易額約為44億歐元（約77億美元），主要出口美國的商品包括藥品與車輛，其中德國、愛爾蘭與義大利是主要出口國。然而，美國對歐盟的貿易逆差高達1570億歐元（約2730億美元），歐盟對美國汽車徵收10%的「最惠國關稅」（MFN），並對服裝與鞋類課徵額外關稅。川普曾多次批評歐盟在貿易上「占美國便宜」，並以此為理由推動更嚴格的關稅政策。

美國對等關稅表。（製表／世界新聞網）
美國對等關稅表。（製表／世界新聞網）

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