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川普祭關稅 加州外國食品行：耶誕季恐無法如期供貨

中央社舊金山2日專電
加州舊金山一家外國高級食品專賣店老闆辛克雷受訪表示，因價格變動致定價不易，消費者今年耶誕季恐無法購買到部分商品。(中央社)
加州舊金山一家外國高級食品專賣店老闆辛克雷受訪表示，因價格變動致定價不易，消費者今年耶誕季恐無法購買到部分商品。(中央社)

川普關稅新制出爐，加州一家高級進口食品專賣店老闆辛克雷受訪表示，乳製品庫存量較少將最先受到影響，法國香檳等奢侈品將受到明顯衝擊，因價格變動致定價不易，消費者今年耶誕季恐無法購買到部分商品。

鄰近舊金山金門公園（Golden Gate Park）的外國食品行Willow on the Green於2022年開幕，店內販售各種英式起司、果醬及法式香檳、紅酒，深受當地消費者喜愛。

川普總統（Donald Trump）今天宣布對各國徵收對等關稅，對英國銷美產品徵收10%關稅、對歐盟銷美產品徵收20%關稅，進口商、零售商、消費者都將受到衝擊。

Willow on the Green老闆辛克雷（Alex Sinclair）受訪表示，過去半年多以來，川普上任和關稅議題持續發酵，進口商已提前累積大量庫存，以應對來來回回的談判過渡期，因此預期在美國販售的進口食品價格不會即刻上漲，但價格將來勢必調升。

辛克雷說，美國消費者對價格變動非常敏感，許多人已向他表達擔憂；即便有些同行業者在關稅未公布前事先調漲價格，但他並未採行此類措施，希望能留住顧客。

至於消費者何時會感受到外國食品整體變貴，辛克雷指出，乳製品和農產品效期較短，進口後無法儲存數月，將最先受到關稅影響，葡萄酒和啤酒保存期限較長，進口商可能已儲備1至2年的庫存，但長期來看，這波關稅將對高檔進口食品產生明顯衝擊。

「以長期來看，我們擔憂的是價格變得難以預測。」辛克雷表示，零售商通常會提前半年或一年下單，才能確保旺季時能將產品上架，但現在價格持續波動，「這意味我們無法以正確的價格下單，也無法保證消費者能在他們想要的時間買到所需商品」。

辛克雷說，關稅會影響商品的實際到貨時間、通關流程，因此接下來的復活節、耶誕節，美國消費者要有心理準備，恐怕無法在佳節來臨時，隨心所欲購買到所需商品。

「許多進口食品是無法在美國境內生產的」，辛克雷補充道，深受英國王室喜愛的史帝爾頓（Stilton）起司、英國氣泡酒、法國香檳都有特殊產地，無法在美國本地複製。儘管有些通路商開始打造風味相似的產品，但小型精品零售店沒有辦法這麼做。

面對不確定性，辛克雷盼望能化危機為轉機，在變動中找到可行的機會。

美關稅衝擊外國食品零售商販售各種英式起司、果醬、及法式香檳、紅酒，深受當地消費者...
美關稅衝擊外國食品零售商販售各種英式起司、果醬、及法式香檳、紅酒，深受當地消費者喜愛。(中央社)

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