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川普對等關稅 美學者：1情況可能轉彎

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川普宣布對台32%對等關稅 如果生產不佳 還可能增加

記者陳熙文／華盛頓即時報導
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川普總統2日在白宮玫瑰花園發布對等關稅時，手持一幅對各國的課徵關稅清單。（路透）
川普總統2日在白宮玫瑰花園發布對等關稅時，手持一幅對各國的課徵關稅清單。（路透）

總統川普2日於白宮宣布對等關稅政策，針對18個經濟體課徵一半的對等關稅，其中也包括台灣，並對其他國家課徵至少10%的關稅。

在台灣的部分，川普指出，台灣向美國課徵64%的關稅，美國擬向台灣課徵32％的對等關稅。

川普2日在白宮玫瑰園舉行「讓美國再次富有」（Make America Wealthy Again）記者會，宣布他會簽署行政命令，課徵對等關稅；川普並宣布，美國每年對外的貿易逆差是國家緊急狀況。

川普表示，徵收對等關稅後，工廠和工作機會將回到美國，加強美國國內的工業基礎；美國將打開外國市場，同時瓦解外國的貿易障礙；川普說，更多的生產製造轉移到美國意味更強大的競爭力，以及更低的物價。

川普先是宣布，美國針對進口汽車課徵25%的關稅將於午夜過後生效。

在對等關稅的部分，川普指出，面對他國課徵美國的關稅，美國將課徵約一半的對等關稅；川普說，沒有全然對等，但會對很多國家造成困難。

川普並拿出統計板，上面共計有25個經濟體，以中國為首；川普指出，中國課徵美國67%的關稅，美國將課徵中國34%的對等關稅。

川普接著指出，歐盟向美國課徵39%的關稅，美國將向歐盟課徵20％的對等關稅。

在表列的25個經濟體中也包括台灣，川普說，台灣搶走美國所有的電腦晶片和半導體生意；川普說，美國曾經是晶片和半導體產業之王，現在幾乎失去所有市場，不過川普也提到台積電即將到美國投資設廠，擴大美國的市占率。

川普說，台灣課徵美國64%的關稅，美國將課徵台灣32%的對等關稅。

川普說，他們向美國收費，美國也向他們收費，但美國收費比較少，「有誰會生氣？」川普說，這些國家都明白他們在剝削美國，現在要經歷「嚴厲的愛」（tough love）。

除了對等關稅之外，川普說，美國也將課徵10％的基本關稅，讓其他國家來幫忙重建美國的經濟、預防作弊。

根據白宮發布的行政命令，10％的基本關稅擬於4月5日生效，對等關稅則擬於4月9日生效。

行政命令並指出，若有貿易夥伴選擇對美國課徵報復關稅，川普有可能增加對等關稅；不過，若有貿易夥伴做出重大的補救，且對齊美國在經濟和國安議題上的立場，川普也可能減少或限制對等關稅。

行政命令也指出，如果美國生產製造能力或生產量持續惡化，川普也可能增加對等關稅。

關稅 川普 白宮

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