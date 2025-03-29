川普：很快會對進口藥課稅 可接受與貿易夥伴談協議

川普表示，他「很快」就會宣布對進口藥品徵收關稅，但避談這些用來救命的藥品會不會豁免於關稅或稅率多高的問題。（歐新社）

總統川普 表示，關於預定本周實施的「對等關稅 」，他對商議降低稅率持開放態度，但不認為4月2日宣布實施前能談成協議。他並揚言，關稅大刀「很快」就會揮向進口藥物。

川普表示，他「很快」就會宣布對進口藥品徵收關稅，但避談這些用來救命的藥品會不會豁免於關稅或稅率多高的問題。

川普說：「肯定會訂出一個數字，足以讓這些藥品和藥商把產品引進我國。我們絕不想依賴他國，重蹈新冠肺炎疫情時的覆轍。」

川普28日登上總統座機「空軍一號」前說：「我肯定對那（談協議）抱持開放態度，如果我們能做些什麼，就可能有收穫。」

川普表示，已和加拿大總理卡尼進行「極有建設性」的通話，兩人將在加國選舉過後會晤。卡尼對記者說，川普在電話中尊重加國主權，但對撤銷對加國關稅未作任何表示。同時，歐盟 官員透露，執委會開始擬出「條件清單」，據悉包括調降歐盟自己的關稅稅率、歐美相互投資、放寬若干監管規定和標準，作為談判藍本。

川普警告，即使談成協議，發生時間也「或許晚於」對等關稅上路之時。川普說，他能接受與貿易夥伴談協議，但堅稱美國「被占便宜40年了，說不定更久」。

據川普說法，他本周可望宣布「對等關稅」，包括大幅提高稅率，意在讓貿易壁壘平等化，並促使製造業工作回流美國。但究竟「對等關稅」稅率怎麼訂，還是個大謎團，因川普對這些關稅有多嚴厲的說法一變再變。

至於「對等關稅」是包含在目前美國對特定產業徵收的關稅內，還是另外加徵，官員說法互相矛盾。但川普日前宣布，只對進口汽車課徵25%的關稅，將疊加在按國別課徵的現行稅率上。