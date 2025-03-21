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手機被查出曾批評川普 法國科學家被美拒絕入境

編譯盧炯燊／綜合報導
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法國一名航太專家因曾批評川普，入境美國遭拒絕，引發熱議。圖為美國駐巴黎大使館。(美聯社)
法國一名航太專家因曾批評川普，入境美國遭拒絕，引發熱議。圖為美國駐巴黎大使館。(美聯社)

總統川普1月20日就任後邊境政策變得嚴苛，外國人正常入境遭拘留或遣返，最近就拒絕法國一名航太專家入境參加會議。

據悉，這名未披露姓名的法國航太專家是到休士頓參加學術會議，3月9日抵達美國時候接受手機及電腦隨機檢查，結果在手機內他與同事及朋友的通話記錄中，發現他對川普政府研究政策的個人看法。

美國當局認定這是「對川普的仇恨、可定性為恐怖主義」的訊息，於是拒絕他入境並遣返歐洲。

儘管之後所有相關指控都獲撤銷，但法國高等教育部長對此表示關注；外交部也發聲明表示遺憾，並希望美方促進言論自由及學術和科學合作。

美國副總統范斯上月在慕尼黑曾猛烈抨擊歐汌限制言論自由，然而法國航太專家所遭待遇，法國媒體質疑是否受到言論限制？

與此同時，數名英國、德國及加拿大公民早前入境美國時遭無理拘留後，英德兩國已更新對美國的旅遊警示。

本月初，一名英國女子被指違反簽證條件在邊境被拘留超過10天後被遣返英國。英國外交部20日證實曾向她提供支援，同時在官網警告英國公民「遵守所有入境、簽證和其他入境條件」，指出「美國當局制定並嚴格執行入境規定，如果違反規定，你可能會被逮捕或拘留」。

另外，最少三名德國人入境美國時也被拘留及逐回德國。德國外交部現已更新旅美警示，強調即使獲得簽證或是入境許可證，也無法保證能夠入境美國。發言人解釋，「民眾能否進入美國，作出最終決定的是美國邊境當局」。

此外，加拿大卑詩省一名女子如往常一樣，經墨西哥進入美國準備重新申請工作簽證，但遭美國移民和海關執法局(ICE)拘留了兩星期。

加拿大全球事務部官網長期以來都有警告，未能按簽證期限要求離開美國，又或試圖在沒有犯罪記錄豁免的情況下入境，可能會遭逮捕及被逐出境。

工作簽證 德國 邊境

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