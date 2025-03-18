遣返禁令遭無視 聯邦法官要川普政府說明

川普政府以2億美元委託薩爾瓦多監禁委內瑞拉的黑幫成員，16日已強制執行，未理會法官的禁令。（路透）

華爾街日報(WSJ)指出，川普 政府無證移民遣返 行動推出以來，遭遇截至目前為止最重大的司法考驗。華府聯邦區域法院法官波斯柏格(James Boasberg)17日提出質疑說，禁止援引1798年「外國敵人法」(Alien Enemies Act)遣返委內瑞拉黑幫份子的臨時禁止令15日晚間雖已發布，川普政府卻未遵守。對於司法部 辯稱並無義務遵守裁決，波斯柏格17日說：「非常牽強。」

川普政府將委內瑞拉黑幫阿拉瓜火車成員遣送至薩爾瓦多監禁，法官下令禁止但已來不及，形成法律爭議。圖為黑幫成員抵達薩爾瓦多。（路透）

美付2億託薩國關押1年

波斯柏格美東時間15日晚間6時47分發布臨時禁止令，要求遣返專機折返美國。不過，兩架遣返專機在裁決出爐前已從德州起飛，第三架專機7時36分也從德州出發，三架班機16日凌晨陸續抵達薩爾瓦多，所有遭遣返者均被關押在薩國重刑犯罪監獄。

據報導，川普政府以2億美元委託薩爾瓦多政府關押自美國遣返的委內瑞拉黑幫分子，為期一年，時間到了還可以續約。這批遣返人員當中，也有薩爾瓦多想要的MS-13黑幫成員。

司法部官員辯稱，行政部門並無義務遵守波斯柏格15日的口頭裁決，一旦遣返專機超過美國領空，就不受裁決約束。根據17日建檔的司法部書面陳詞，司法部官員指出，川普政府確實遵守波斯柏格15日稍晚的書面裁決，裁決當中並沒有下令飛機調頭返美。司法部官員說，法官的口頭命令並不具備強制令(injunction)的執行效力。

華府地區法官波斯柏格17日對川普政府以外國敵人法遣返委內瑞拉黑幫分子提出質疑，白宮則表示法官下令時飛機已經起飛，並未違反命令。（美聯社）

法官：應折返飛機再上訴

波斯柏格17日在庭訊中說司法部辯詞「非常牽強」(a heck of a stretch)，下令司法部18日中午前提交遣返班機出發時間、搭乘名單、降落何地等說明的書面宣誓證詞，以釐清司法部律師是否將面臨紀律懲處。

波斯柏格表示，相當明確的是，要求遣返專機折返的裁決絕對有效，川普政府如果不服裁決，應該讓飛機調頭，對判決提出上訴。他在庭訊指出：「讓飛機折返美國是不是比較好一點，而不是說『我們才不在乎，愛怎樣就怎樣』?」

白宮：總統在權限內行事

白宮發言人李威特(Karoline Leavitt)17日說，川普總統與川普政府都在法律權限範圍之內行事。

她說，周末期間遭到遣返的無證移民當中，有200多人是委內瑞拉黑幫「阿拉瓜火車」(Tren de Aragua或譯Train of Aragua)成員。

川普政府並未公布遭到遣返的移名名單，李威特則說，國土安全部與海關與邊境保護局(Customs and Border Protection，CBP)根據情報確認無證移民身分，評估安全威脅的嚴重程度。

邊境沙皇霍曼則說，他不理會法官怎麼想。