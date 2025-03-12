教育部調查曾反猶太示威60大學 川普：把麻煩製造者趕出美國

教育部長被提名人麥克曼(Linda McMahon)。(美聯社)

移民及海關執法局(ICE)日前逮捕哥大前博士生巴勒斯坦裔社運人士哈利 勒(Mahmoud Khalil)，川普 總統預告會有更多人會被逮捕；川普11日表示，應該把這些煽動者、麻煩製造者都趕出美國。

被視為是哥倫比亞大學校園抗議活動領導人之一的哈利勒去年12月自哥大畢業，他8日晚間在距離校園僅幾個街區的學校公寓內，遭到ICE探員突襲並拘捕。

川普11日表示，美國應該把這些人都趕出去；川普說，這些人是麻煩製造者、煽動者，他們不愛美國，應該把他們都趕走。

白宮11日舉行記者會，白宮新聞秘書李維特(Karoline Leavitt)指出，哈利勒被給予到美國一流大學讀書的特權，但哈利勒剝削了那分機會，選擇與恐怖分子站在一起，並發送支持巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯(Hamas)的宣傳單，甚至上面還有哈瑪斯的標誌。

李維特指出，國土安全部已向哥倫比亞大學提供曾參與支持哈瑪斯活動的學生姓名，但哥大不願協助國土安全部在校區指認這些人。

李維特說，川普已表明不會容忍這樣的行為，希望所有美國大學院校都能遵守政府的政策。

教育部 民權辦公室(Office for Civil Rights，OCR)10日發函給過去一年校園內曾發生反猶太示威抗議的耶魯大學、柏克萊加大、史丹福大學、西雅圖華盛頓大學等60所大學，告知學校涉嫌反猶太騷擾及歧視已遭調查。教育部長麥克曼(Linda McMahon)發表聲明指出，猶太學生到美國頂尖學校學習，在校園裡卻持續為人身安全擔心受怕，教育部對此深表失望。

國家廣播公司(NBC)11日報導，教育部調查的60所大學，去年校園裡都曾發生歷時長久的反猶太示威抗爭，有時候還爆發衝突。麥克曼說，學校如果不能根據民權法(Civil Rights Act)第六章(Title VI)禁止種族歧視條款善盡保護學生責任，恐將面臨懲處。

長春藤大學當中有6所大學出現在教育部名單裡，包括哥倫比亞大學、哈佛大學、康乃爾大學。

麥克曼在聲明中說，美國大學與學院獲得數目可觀的美國納稅人稅金，這筆公共投資屬於殊榮(privilege)，「附帶條件是必須嚴格遵守反對歧視的聯邦法律」。