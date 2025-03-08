波多黎各獨立能為美省6178億？白宮收建議草案

在各項政府瘦身的方案，也包括建議讓美國屬地波多黎各獨立，如此可節省6178億元政府支出。（歐新社）

總統川普 上任後大刀闊斧推動聯邦政府瘦身，如今還有人遊說讓海外屬地波多黎各(Puerto Rico)獨立建國，聲稱能為美國節省6178億元聯邦支出。

根據每日郵報(Daily Mail)，對波多黎各等領土問題擁有管轄權的「參院能源和自然資源委員會」(Senate Energy & Natural Resources Committee)與共和黨 籍聯邦眾議員 奇恩(Tom Kean，新澤西)幕僚，已針對該行政令草案安排舉行會議。

知情人士透露，包括國務卿魯比歐(Marco Rubio)、國家情報總監加巴德(Tulsi Gabbard)、白宮幕僚長威爾斯(Susie Wiles)以及加州共和黨籍聯邦眾議員麥克林托克(Tom McClintock)等至少兩名國會成員，皆已過目草案的七頁副本。

草案稱：「該計畫可望為美國節省6178億元，同時為波多黎各提供經濟自給自足所需的資源。」

報導指出，由於川普從未公開主張讓波多黎各獨立，該草案似乎是由一個國會辦公室與波多黎各獨立運動人士主導，目的就是希望加勒比海島國波多黎各邁向「主權獨立」，並在金融與安全方面與美國完全脫鉤。

該草案還為波多黎各人出生公民權設定21個月緩衝期，換言之2026年12月31日之後在波多黎各出生的新生兒無法獲得美國公民權，該草案規畫：「將由總統任命專責人員，負責監督波多黎各政府的行政、立法功能，以落實目標，此外負責人將善用所有聯邦分配款，協助波多黎各逐步邁向獨立與社會、經濟自給自足的道路。」

不過波多黎各聯邦事務管理局(Puerto Rico Federal Affairs Administration)執行長博菲利(Gabriella Boffelli)指控波多黎各獨立建國純屬陰謀論；他說：「任何秘密暗示波多黎各獨立絕非事實，只是誤導並轉移對我們地位的注意。」根據2024年民調顯示，58%波多黎各人想成為美國一州，只有11%希望獨立建國。