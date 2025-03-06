川普演說 主流民調多數肯定 CBS：76%贊同 CNN：44%正面評價

川普總統4日晚在眾院發表國會兩院聯席演說。事後民調顯示反應不錯。(美聯社)

總統川普 4日晚上到國會聯席會議發表演說後，各個民調 紛紛出爐，結果不約而同顯示大多數人支持川普的說法，甚至因此感到充滿希望。

哥倫比亞廣播公司(CBS)新聞網與YouGov民調公司5日公布聯合民調結果，顯示76%受訪者贊同川普的言論，23%表示反對。

大多數受訪者(63%)認同川普的講話內容大部分觸及他們所關心的問題，持相反觀點者只有28%。另外9%表示川普根本沒有談到他們關注的問題。

另外，大多數受訪者指出，總體上川普的演說給他們留下積極感覺，其中68%更表示，演說讓他們充滿希望，54% 聲稱因此感到自豪；但27%表示演講讓他們感到擔憂，而16%更聲稱感到憤怒。

至於有線電視新聞網(CNN)的即時民調，也有類似反應。44%的觀眾對川普演說給予非常正面的評價，約有25% 說他的言論比較積極，但也有31%認為比較消極。

民調顯示，一半受訪者表示對川普的領導能力充滿信心，45%認為他會負責任的行使總統權力，40%說川普會幫助像他們這樣的人。

川普的演說主要是減少聯邦政府開支、全力打擊非法移民 以及加強邊境安全，這都是他的主要競選承諾，在上任一個多月來已全力展開。

他在演說中形容自己開局順利，而多個主流民調也證實這個說法。

川普總統4日晚在眾院發表國會兩院聯席演說。事後民調顯示反應不錯。(美聯社)

蓋洛普民調(Gallup Poll)最新的民調指出，川普上任以來的工作表示支持率平均為46%，較他首個任期的總平均支持率41%高出5個百分點。

路透/益普索民調(Reuters/Ipsos poll)顯示，44%的受訪者對川普上任首個月的表現給予好評，公眾認可度高於他第一個任期，並且總體上高於前總統拜登。其中47% 支持他的打擊非法移民政策，但也有42% 的人不支持。

不過在美國廣播公司(ABC)新聞網的民調裡，川普在國會演講後的支持率，由47.7%稍微下降至47.6%。副總統范斯的支持率保持不變，為40.8%。