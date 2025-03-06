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效率低、成本高…軍機遣返無證客 川普政府喊停

記者顏伶如／綜合報導
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圖為首批犯有重罪的無證移民2月4日在關灣被押上美國軍機，遣返出境。(路透)
圖為首批犯有重罪的無證移民2月4日在關灣被押上美國軍機，遣返出境。(路透)

華爾街日報報導，使用軍機遣返無證移民開銷昂貴卻效率不彰，川普政府已經喊停，最後一班遣返軍機是3月1日。五角大廈官員4日答覆媒體詢問時說，未來48小時並沒有安排無證移民遣返軍機，國防官員則透露，原訂5日出發的遣返軍機已宣告取消。

官員指出，遣返軍機可能只是暫時取消，也可能是永久停止。

根據飛行紀錄，川普政府上台以來，美軍C-17運輸機大約出動30架次，C-130運輸機則有十多架次，飛行目的地包括印度、瓜地馬拉、厄瓜多、秘魯、宏都拉斯、巴拿馬、關達納摩灣(Guantanamo Bay)。

報導指出，相較於以往美國政府使用商業班機遣返無證移民的慣例，出動軍機飛行航程反而較長、載運無證客人數較少，對納稅人來說負擔開銷卻比較昂貴；前往印度的三趟遣返軍機，每趟開銷約300萬元。前往關達納摩灣的某些軍機只載十多人，平均算來每名無證客搭機花費至少2萬元。

移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)一般專機開銷為每小時8500元，國際航程每小時約1萬7000元。

以古巴關達納摩灣做為無證客拘留中心的計畫也正受到檢討，因為飛行費用開銷龐大。國防官員指出，原訂可以容納三萬無證客的拘留設施遲遲未能完成。臨時搭建的帳篷並無空調，也無水可用，不符合移民局對於拘留中心設備的規定要求。

官員指出，自從將無證移民送到關達納摩灣以來，現實狀況已經相當明顯，把無證客拘留在德州布利斯堡(Fort Bliss)或美國本土其他軍事基地，都比關達納摩灣開銷更低且更有效率。

紐約時報報導，川普承諾上台後將展開美國史上最大規模無證移民遣返，但計畫推出後執行層面卻連續遭遇困難，讓白宮頗為沮喪。川普每周都打電話給「邊境沙皇」霍曼(Tom Homan)詢問進度，霍曼則坦承人數並未達標。

遣返 移民 無證客

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