川普最新民調滿意度44% 逾半數民眾不滿經濟、外交表現

美國總統川普。(路透)

路透最新民調 顯示，總統川普 在經濟、外交、國際貿易等領域的成績都有過半數民眾不滿意，但整體而言，川普目前的施政滿意度為44%，已高於前總統拜登執政後期。

這項從3月4日至5日為期兩天的民調顯示，有多達70%的美國人不同意戰爭是由烏克蘭 挑起，但仍有7%同意此一說法。此外民調也顯示，50%美國人不同意美國應分享烏克蘭的礦產，但有46%支持。

針對美國國內經濟，有54%民眾不滿意川普川普處理民眾生活開支的問題，僅31%民眾滿意，後者較2月21至23日進行的上次民調降低了3個百分點。

川普上任後，大幅改變美國與其他國家的關係。針對他的外交政策，有52%民眾不滿，但也有39%感到滿意；針對國際貿易，有51%民眾不滿，有36%滿意。

針對川普政府縮減聯邦政府規模，59%受訪者表示支持，但僅40%表示支持川普大舉解僱數萬名公務員，有57%反對。受訪者中有5成民眾認為，由全球首富馬斯克領導的刪減政府開支計畫「做得太過火」。

這項民眾針對全美民眾在線上進行，調查對象為1174名美國成人，誤差值為正負3個百分點。