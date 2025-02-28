川普500萬元移民金卡 商務部長：25萬人排隊申請

川普計畫推出每張500萬元的美國居留權「金卡」取代現行投資簽證，商務部長盧特尼克聲稱全球已有25萬人正等待申請。(路透)

川普 總統計畫推出每張500萬元的美國居留權「金卡」，取代現行EB-5投資 移民簽證，商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)聲稱全球已有25萬人正等待申請。

盧特尼克在接受福斯新聞專訪時表示，「現在有25萬人在排隊等候，如果他們願意支付500萬元，那就是1.25兆元」，足以償還部分美國國債。

他說：「這些人會不遠千里，因為他們知道可以來到美國，來到這個地球上最偉大的國家，為美國帶來創業精神、能力和成長…想想他們會帶來什麼就業機會，會帶來什麼企業，而且他們也要繳納美國稅，對美國來說這是一筆巨款。」

盧特尼克還強調，排隊等候的申請者都會經過審查。

川普提出的金卡計畫，在26日內閣會議前對記者表示，「它的銷量會非常瘋狂，很划算」。他更特別提到，金卡持有人的海外收益無須納稅。

假若真是如此，這意味著金卡持有人將可獲得美國公民 無法享受的稅務優惠。

目前尚不清楚金卡的細節，但財富管理專家指出，這計畫除了根本上改變各國富豪取得美國居留權的途徑外，更標誌著美國的稅收制度可能出現重大變化，給金卡持有人開展了新的避稅空間。

目前，美國公民及永久居民不光在美國境內的收入要納稅，海外的任何收入也同樣要納稅。這個對全球收入徵稅的規定，大大降低各國富豪來美定居的吸引力；一旦海外收益免稅，美國對世界超級富豪們自然更具吸引力。

專門從事商業移民業務的律師雷夫(Laura Foote Reiff)形容，「這將是稅收制度的重大轉變，許多富人在美國投資，又或有家人在美國，但他們始終不願成為永久居民，更遑論入籍成為公民，原因是他們不想納稅」。

有為全球富豪服務的專家表示已接到客戶致電希望購買金卡，認為金卡計畫的推出，為尋求獲得美國居留權及獲得公民身分的富豪們，提供了一個獨特機會。

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