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美鋁CEO：川普徵鋁關稅「不是好事」會害10萬人丟工作

編譯季晶晶／綜合外電
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美國鋁業公司的執行長歐普林格認為，川普對鋁徵關稅不是好事，會害鋁產業流失10萬份工作。(美聯社)
美國鋁業公司的執行長歐普林格認為，川普對鋁徵關稅不是好事，會害鋁產業流失10萬份工作。(美聯社)

針對總統川普將對鋁徵關稅，路透報導，美國鋁業公司 （Alcoa）的執行長歐普林格（William Oplinger）25日在佛羅里達州BMO全球金屬和礦業會議上表示，美國的鋁產業可能因此流失大約10萬個工作，而關稅並不足以吸引美鋁重啟在美國的工廠。

川普本月稍早表示，將對進口到美國的鋼和鋁進口祭出25%關稅，無論來源國為何，都無法倖免。這項關稅預定3月12日生效，造成鋁的買家，包括汽車、飲料罐和家用電器等產品的製造商在內，爭先恐後囤貨。

歐普林格說，此舉將導致他所在的產業直接裁減大約2萬個工作，還有多達8萬個支援工作消失，「基於這個事實，我們顯然在倡導，這對美國的鋁產業不好。這對美國勞工不好。」

總部位於匹茲堡的美國鋁業近年來減少在美生產，部分原因是電力成本太高。該公司在加拿大、冰島、澳洲和其他地方都有設廠。

數據顯示，美國鋁冶煉廠去年僅生產67萬噸的鋁，遠低於2000年的370萬噸。近年來，肯塔基和密蘇里州在內有多處工廠關閉，使美國用鋁很大程度上要仰賴進口。

歐普林格表示，僅僅靠關稅並不足以吸引美鋁重啟一些已經關閉的美國廠房，雖然川普官員已提出這種要求，但「在不知道關稅會持續多久的情況下，很難做出投資決定，即使是重啟」。

他補充說，已遊說川普官員，對加拿大輸美的鋁給予關稅豁免。

關稅 川普 加拿大

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