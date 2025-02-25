我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

助殺豬盤洗錢超1300萬 南加3華人精心掩蓋仍被捕

六件日常事物看似無害 卻可能讓人進醫院

推500萬元金卡移民 川普：預計賣100萬張

記者陳熙文／華盛頓即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統。(路透)
川普總統。(路透)

川普總統25日宣布，預計在2周之後推出新的「金卡」（Gold Card）簽證項目，給想要申請來美國的投資移民

美國目前採EB-5投資移民項目，凡移民投資金額在80萬美元至105萬美元，即可有機會獲得美國「綠卡」（Green Card），不過川普認為，這樣的投資金額太低。

川普25日表示，他計畫取消EB-5，轉而推動投資移民金卡，要求投資移民至少投資500萬美元；川普說，有錢人將購買金卡，以取得住在美國的資格。

川普說，金卡與綠卡雷同，但又更為複雜；川普指出，這是讓富人或有才能的人取得美國公民的途徑之一。

川普並指出，企業也能為員工付款，讓他們在美國長期居留；川普說明，金卡並不代表成為美國公民，但會是成為公民的方法。

川普說，正因為金卡不代表美國公民，他無須取得國會的同意來推動金卡，目前預計可以賣出100萬張金卡。川普指出，這些投資移民將帶來大量的稅金，也為美國創造工作機會。

川普說，只要賣出100萬張金卡，美國就能賺得5兆美元、賣1000萬張金卡就有50兆美元。

川普認為，美國不該送出公民資格，並指出，賣出金卡所換得的金錢，將用來填補美國35兆美元的債務缺口；川普說，國家賺得的金額可能還會超出35兆美元。

至於是不是所有外國移民都能申請金卡？川普說，視情況而定，未來將會小心審查申請金卡的人選。

川普 投資 移民

上一則

白宮再打破傳統 被欽點的媒體才能近身川普隨訪

下一則

紐時：川普採「敲詐保護費」外交 美烏礦產協議是台灣警訊

延伸閱讀

有錢就可當美國人 川普推「金卡簽證」500萬出售公民身分

有錢就可當美國人 川普推「金卡簽證」500萬出售公民身分
銅也要徵關稅？川普下令研究如何強化美國銅業

銅也要徵關稅？川普下令研究如何強化美國銅業
烏遭川普背叛 台灣應警醒

烏遭川普背叛 台灣應警醒
棘手…川普晶片關稅磨刀霍霍 專家：台灣陷入台積電霸權、避稅兩難

棘手…川普晶片關稅磨刀霍霍 專家：台灣陷入台積電霸權、避稅兩難

熱門新聞

川普總統在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令時與記者交談。（路透）

川普簽署行政命令 禁止非法移民享有聯邦福利

2025-02-20 12:40
社會安全管理局（SSA）近日成為輿論焦點。（美聯社）

真有150歲領社安金？或因馬斯克手下不熟社安局系統

2025-02-18 16:57
川普19日在佛州邁阿密市舉行的沙烏地阿拉伯主權財富基金主辦的未來投資倡議峰會上表示，正考慮分發DOGE紅利，省下來的20%返還給美國民眾。(路透)

川普：考慮普發「DOGE紅利」納稅家庭每戶領5000元

2025-02-20 05:32
馬斯克貼文批社安局的僵屍檔案，其中超過百歲的人瑞近2000萬人，年齡最長者已360歲。(路透)

馬斯克痛批社安局「弊端」：人口檔案最年長369歲

2025-02-18 04:47
川普貼文說他暫時用老布希總統用過的C&O書桌，原來的堅毅桌送去整理。（取自TruthSocial）

因馬斯克兒抹鼻屎？川普換辦公桌 堅毅桌送去維修

2025-02-20 21:14
川普周三表示，考慮把馬斯克及其團隊削減政府支出而節省下來的錢，拿一部分返還給美國納稅人。(美聯社)

砍政府支出省下的錢 川普考慮20%返還納稅人

2025-02-19 20:25

超人氣

更多 >
「難以開口求助」12星座排名 他覺得欠人情很麻煩

「難以開口求助」12星座排名 他覺得欠人情很麻煩
粉絲久等了…好市多相隔15年再度推出這款飲料

粉絲久等了…好市多相隔15年再度推出這款飲料
紐約長島失蹤華人女孩已去世 同學稱其學業優秀

紐約長島失蹤華人女孩已去世 同學稱其學業優秀
「小心這些面孔」ICE幹員海報到處貼 掃蕩無證客受挫

「小心這些面孔」ICE幹員海報到處貼 掃蕩無證客受挫
手怎麼了？川普手背驚現大片瘀青引熱議

手怎麼了？川普手背驚現大片瘀青引熱議