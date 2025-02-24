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川普批拜登「一團糟」上任滿月已執行108項行動

編譯任中原／綜合外電
上任百日的川普總統22日在保守派組織CPAC年會上說明百日政績，受到在場支持者的歡呼支持。(美聯社)
上任百日的川普總統22日在保守派組織CPAC年會上說明百日政績，受到在場支持者的歡呼支持。(美聯社)

川普總統22日以勝利者之姿登上一場保守派大型集會的講台，慶祝自己重掌白宮滿一個月。在這段期間，聯邦官僚體系被大裁員，美國還與盟邦發生爭執。

路透報導，川普在華府郊外的馬里蘭州國家港灣(National Harbor)，對「保守派政治行動會(CPAC)的熱情聽眾發表演說，現場宛如造勢活動。川普自誇1月20日上任以來的成就，並批評前總統拜登等政壇對手，說「被他(拜登)碰過的每件事都變得一團糟」，現場群眾為此起立鼓掌。

川普就任第1個月引發多項爭議，他讓億萬富豪馬斯克負責削減聯邦官僚規模，在諸多聯邦機關實施裁員，華府為之震動。川普說「馬斯克做得很好。我們都愛他，不是嗎？」

根據民調主辦人麥勞夫林(Jim McLaughlin)在講台上公布的針對CPAC與會者所做非正式調查，川普支持率高達99%。麥勞夫林並表示，61%受訪者回答副總統范斯(JD Vance)應獲共和黨提名角逐2028大選。

川普總統第二個任期滿一個月，共執行108項行政行動，包括簽署73項行政命令、23項文告、12項備忘錄，比近年任何一位總統就職後100天內所簽署的命令還多。他並對貿易夥伴實施諸多新關稅，並威脅將推出更多關稅措施，迅速改變世界秩序。

川普先後宣布對中國輸美產品全面加徵10%關稅，並準備3月4日起對墨西哥及加拿大進口產品課徵25%關稅，還將從3月12日起對所有進口鋼鋁產品課徵25%關稅，且未設豁免程序。

最受爭議的是他計畫實施對等關稅，不僅針對貿易，還涉及外國對美國企業課徵的加值稅及其他貿易壁壘，相關部門將於4月1日提出關稅計畫。川普也計畫對汽車、半導體及藥品課徵25%關稅，最快4月2日宣布細節。

川普這些關稅措施究竟是為了取得談判籌碼、還是要增加政府收入，目前還不清楚，但他已表示兩者都是他的目的。

川普 關稅 拜登

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