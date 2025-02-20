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川普簽署行政命令 禁止非法移民享有聯邦福利

預算吃緊 這一州要取消42至64歲非公民醫療白卡

川普簽署行政命令 禁止非法移民享有聯邦福利

世界新聞網王若馨／即時報導
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川普總統在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令時與記者交談。（路透）
川普總統在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令時與記者交談。（路透）

川普（Donald Trump）總統周三晚間簽署一項行政命令，禁止非法移民領取聯邦給付的福利

川普表示：「我的政府會維護法治，防止政府浪費來自辛苦納稅人的資源，並保護包括殘疾人士和退伍軍人在內的美國公民所需的福利。」

川普說，1996年的「個人責任與工作機會調節法案」（PRWORA）表面上禁止非法移民獲得大部分由納稅人資助的福利，但自該法案通過以來的幾十年間，「多屆政府的舉措侵蝕了國會指導的原則與限制。」

川普指責拜登（Joe Biden）政府「一再削弱該法律的目標，導致不當地使用了大量納稅人資源。」他表示，這使得「納稅人資源」反倒成為吸引非法移民的「磁鐵」，「助長了非法移民湧向美國」。

川普指示聯邦機構負責人「查明該機構目前管理的所有允許非法外籍人士獲得現金或非現金公共福利的聯邦資助計畫」，並「採取所有適當行動」以使這些計畫符合PRWORA和其他聯邦法律。

川普進一步命令政府官員「確保並依據適用法律，聯邦對州和地方的支付不得設計或造成促進非法移民的補貼，或協助所謂的『庇護』政策，這些政策旨在保護非法外籍人士免遭遣返。」

川普的行政命令還要求聯邦機構「盡可能強化資格審查系統」，以排除非法移民獲得納稅人資助的福利。

川普指派由馬斯克領導的政府效率部（DOGE）調查「所有其他非法外籍人士獲得的聯邦資金來源」。

該命令並要求機構將任何非法移民不當獲得的福利，移交司法部和國土安全部以「採取適當行動」。

此舉是政府打擊非法移民活動的一部分，這是川普的主要競選承諾之一。

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