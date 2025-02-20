馬斯克稱百歲死人仍領社安金 社安局澄清：資料庫未更新

馬斯克領導的DOGE團隊正在查找聯邦政府機關有沒有浪費公帑情況。(美聯社)

川普 總統和政府效率部(DOGE)顧問馬斯克 公開痛斥有多達數千萬名的「百歲以上死人」正在不當領取社安金 ；但新任社會安全局代理局長杜德克(Lee Dudek)19日為此澄清表示，相關數據指的是「有社會安全號碼卻未登載死亡日期的人數，這些人未必正在領取社安金」。

杜德克表示，他相信「在DOGE協助及社安局執行團隊的承諾下，社安金將繼續為國人提供服務」。

美聯社報導，馬斯克和白宮「誤稱」數以千萬計百歲以上死者正在領取社安金，誇大扭曲社安數據。儘管社安金詐欺問題確實存在，但根據社安局督察長去年7月報告，2015至2022財年社安金支付近8.6兆元福利，其中718億元屬不當支付，比例不到1%，且大多數錯誤支付是「對活人多付了錢」。

新聞組織「連線」(WIRED)首先報導，所謂「有數千萬名百歲以上老人正在領社安金」說法並不正確；混淆的部分原因是社安金軟體系統使用的COBOL程式語言缺少日期類型，有缺失或不完整的出生日期會被預設為150多年前的參考點。

社安局督察長的報告提到，社安局仍待建立新系統來正確標註其資料庫中的死亡訊息；社安局資料庫中有約1890萬個1920年以前出生但未被標記為已故者的社會安全號碼，不代表這些人正在領取福利。社安局決定不更新資料庫，是因為更新成本高達900萬元。

喬治梅森大學(George Mason University)梅卡圖斯中心(Mercatus Center)資深研究策士布拉豪斯(Chuck Blahous)表示，馬斯克若能根除和制止不當支付，當然值得歡呼，但放眼聯邦政府缺失，社安金問題其實排在很後頭，「在追究不當開支時，不該假裝這就是系統內最大財務問題所在」。