我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普恐逼澤倫斯基簽「礦產協議」 才軍援或促和談

美國隊長必須死？「哪吒2」掀中國民族自豪 喊抵制漫威

馬斯克稱百歲死人仍領社安金 社安局澄清：資料庫未更新

記者胡玉立／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
馬斯克領導的DOGE團隊正在查找聯邦政府機關有沒有浪費公帑情況。(美聯社)
馬斯克領導的DOGE團隊正在查找聯邦政府機關有沒有浪費公帑情況。(美聯社)

川普總統和政府效率部(DOGE)顧問馬斯克公開痛斥有多達數千萬名的「百歲以上死人」正在不當領取社安金；但新任社會安全局代理局長杜德克(Lee Dudek)19日為此澄清表示，相關數據指的是「有社會安全號碼卻未登載死亡日期的人數，這些人未必正在領取社安金」。

杜德克表示，他相信「在DOGE協助及社安局執行團隊的承諾下，社安金將繼續為國人提供服務」。

美聯社報導，馬斯克和白宮「誤稱」數以千萬計百歲以上死者正在領取社安金，誇大扭曲社安數據。儘管社安金詐欺問題確實存在，但根據社安局督察長去年7月報告，2015至2022財年社安金支付近8.6兆元福利，其中718億元屬不當支付，比例不到1%，且大多數錯誤支付是「對活人多付了錢」。

新聞組織「連線」(WIRED)首先報導，所謂「有數千萬名百歲以上老人正在領社安金」說法並不正確；混淆的部分原因是社安金軟體系統使用的COBOL程式語言缺少日期類型，有缺失或不完整的出生日期會被預設為150多年前的參考點。

社安局督察長的報告提到，社安局仍待建立新系統來正確標註其資料庫中的死亡訊息；社安局資料庫中有約1890萬個1920年以前出生但未被標記為已故者的社會安全號碼，不代表這些人正在領取福利。社安局決定不更新資料庫，是因為更新成本高達900萬元。

喬治梅森大學(George Mason University)梅卡圖斯中心(Mercatus Center)資深研究策士布拉豪斯(Chuck Blahous)表示，馬斯克若能根除和制止不當支付，當然值得歡呼，但放眼聯邦政府缺失，社安金問題其實排在很後頭，「在追究不當開支時，不該假裝這就是系統內最大財務問題所在」。

喬治梅森大學沙爾政策與政府學院公共政策教授斯拉沃夫(Sita Nataraj Slavov)表示，馬斯克和川普的言論真正令人擔憂的是，它「可能造成誤導，讓人以為社安金財務問題很容易解決；但這顯然不是事實」。

位於馬里蘭州的社會安全署總部。(美聯社)
位於馬里蘭州的社會安全署總部。(美聯社)

社安金 馬斯克 川普

上一則

華郵：DOGE數據有錯 省80億元 實為800萬元

下一則

福斯新聞：美提3階計畫 要烏國先大選 普亭盤算是親俄勝出

延伸閱讀

砍政府支出省下的錢 川普考慮20%返還納稅人

砍政府支出省下的錢 川普考慮20%返還納稅人
川普：若馬斯克赴印度設廠避稅 對美國而言不公平

川普：若馬斯克赴印度設廠避稅 對美國而言不公平
華郵：共和黨參議員要求川普團隊讓經費撥給代表選區

華郵：共和黨參議員要求川普團隊讓經費撥給代表選區
馬斯克領導政府效率部？白宮否認：只是總統高級顧問、無實權

馬斯克領導政府效率部？白宮否認：只是總統高級顧問、無實權

熱門新聞

馬斯克貼文批社安局的僵屍檔案，其中超過百歲的人瑞近2000萬人，年齡最長者已360歲。(路透)

馬斯克痛批社安局「弊端」：人口檔案最年長369歲

2025-02-18 04:47
美國國際開發署(USAID)被揭向芝麻街工作室撥款2000萬元，在伊拉克創建當地版本的芝麻街，號稱「促進不同種族、宗教、教派間的包容、尊重和理解」。(路透)

1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費

2025-02-16 09:01
被川普提名的小型企業署署長羅夫勒，她上任後首要工作可能就是精簡人事。（路透）

川普首波大裁員 教部等6聯邦機關開鍘 影響20萬人

2025-02-14 05:18
川普本週簽署行政命令指示聯邦機構「不再提供紙吸管」。(美聯社)

川普下令不用紙吸管 「一理由」讓環保人士部分認同

2025-02-14 21:45
墨西哥總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)面對川普總統關稅威脅時因應策略奏效，堅持立場但未觸怒川普。(路透)

墨西哥總統因應川普策略奏效 加拿大與歐洲紛紛效法

2025-02-12 08:42
社會安全管理局（SSA）近日成為輿論焦點。（美聯社）

真有150歲領社安金？或因馬斯克手下不熟社安局系統

2025-02-18 16:57

超人氣

更多 >
趙露思生病痛失3高奢代言 被另一流量女神搶走

趙露思生病痛失3高奢代言 被另一流量女神搶走
好市多新的起司蛋糕 粉絲：吃了上天堂

好市多新的起司蛋糕 粉絲：吃了上天堂
中國女跨三大洲偷渡來美 花3.2萬「自由」2分鐘被捕

中國女跨三大洲偷渡來美 花3.2萬「自由」2分鐘被捕
比爾蓋茲：年輕人應擔心這4件「非常可怕」的事

比爾蓋茲：年輕人應擔心這4件「非常可怕」的事
全美哪個州教育程度最高？第一名不意外

全美哪個州教育程度最高？第一名不意外