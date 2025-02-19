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共和黨減支 擬砍白卡數十億元醫療經費

記者胡玉立／綜合報導
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共和黨考慮大砍俗稱「白卡」的醫療補助計畫(Medicaid)數十億元經費，並增加領白卡福利者須工作的規定。圖為密西西比州民眾在州府集會，支持擴大白卡福利。(美聯社)
共和黨考慮大砍俗稱「白卡」的醫療補助計畫(Medicaid)數十億元經費，並增加領白卡福利者須工作的規定。圖為密西西比州民眾在州府集會，支持擴大白卡福利。(美聯社)

共和黨考慮大砍俗稱「白卡」的醫療補助計畫(Medicaid)數十億元經費；為成功削減預算，由共和黨控制的國會考慮增加白卡工作規定，還打算降低聯邦支付給各州的費率，並使其成固定費率。目前參與白卡計畫的8000萬名成人和兒童，將有部分人的醫療保險受威脅。

美聯社報導，早在國會開始討論這些變化之前，阿肯色州、俄亥俄州和南達科他州的共和黨州長，就已採取行動實施該州的白卡工作規定，川普政府也很可能會批准。

其他削減經費措施也在進行中。共和黨政府14日已宣布將俗稱歐記健保的「可負擔健保法」(Affordable Care Act，ACA)導航計畫年度預算縮減90%至1000萬元。導航員(Navigators)駐紮在全國各地，幫助民眾加入ACA和白卡計畫，並因近年來提高這些計畫的參與人數而受到讚譽。

眾院議長強生(Mike Johnson)提議將工作要求與白卡掛鉤時表示，「這是常識。這類小事不僅大大影響預算過程，也可以提振士氣。人們會在工作中找到尊嚴」。

但根據健康政策研究公司KFF分析，約92%白卡參保者有工作、正在上學或照護他人。

共和黨人針對白卡提出的工作要求，條件類似「營養補充援助計畫」(SNAP，通常稱為糧食券)；16歲至59歲者若不上學、不照顧六歲以下兒童、不殘疾、不懷孕或不無家可歸，每月須工作或志願服務至少80小時。

其他正在討論的削減經費作法還包括：將聯邦政府報銷金額改為按人頭計算的限額。喬治城兒童與家庭中心(Georgetown Center for Children and Families)執行總監阿爾克(Joan Alker)說，這些成本將轉嫁至各州，各州可能被迫在承保對象和內容方面做出艱難選擇。

不過，大幅刪減白卡計畫也可能引發不滿；逾半數美國成年人認為政府在白卡上花費「太少」。美聯社全國民意調查中心公共事務研究中心1月民調顯示，只有15%受訪者認為政府在該計畫的支出「太多」。

白卡 共和黨 預算

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