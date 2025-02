川普首波大裁員 教部等6聯邦機關開鍘 影響20萬人

被川普提名的小型企業署署長羅夫勒,她上任後首要工作可能就是精簡人事。(路透)

川普 總統13日開始聯邦機關大裁員 ,包括教育部、能源部、中小企業署(Small Business Administration,SBA)、聯邦總務署(General Services Administration,GSA)、聯邦人事管理局(Office of Personnel Management, OPM)、消費者金融保護局(Consumer Financial Protection Bureau,CFPB)等六個機關都有員工被裁。政府指示各部門首長開除多在試用期的員工,光是此舉就可影響多達20萬人。

各部門開除多為試用期員工

這是川普政府推動聯邦人事瘦身以來的第一波大幅裁員,截至目前為止,聯邦機關僅對員工祭出帶薪行政停職(paid administrative leave)。

有7.5萬人申請優離優退方案

川普政府推出的聯邦公務員優離優退方案則有7萬5000人登記參加,根據計畫內容當中的「延期辭職」(deferred resignation)條款,可領到9月30日為止的薪水。但參加人數僅占聯邦員工3%。

路透社13日報導,過去48小時裡,多個機關都有員工接到解職通知,絕大多數是仍在試用期的新聘人員,以教育部為例,至少160名新聘人員收到通知,寫著「繼續聘用並不符合公共利益」。

聯邦總務署有100多名試用期人員遭到裁員,被裁撤人員各自接到電話通知指出,若不自行請辭就遭到停職,然後革職。

數千人在視頻和群組通話被裁

華盛頓郵報報導,各部門13日似乎都很快執行指令,數千員工是在預先錄製的視頻和群組通話中被裁員,一些人被令30分鐘內離開辦公大樓,另一些人則被告知等待電郵正式開除,但卻沒等到。

另一方面,掌理政府效率部(Department of Government Efficiency,DOGE)的世界首富馬斯克(Elon Musk)13日穿著印有「技術支援」(Tech Support)字樣的T恤,在杜拜舉辦的2025年「世界政府峰會」(World Governments Summit)發表視訊演說時,點名美國國際開發署(United States Agency for International Development,USAID)及國家民主基金會(National Endowment for Democracy,NED)效率極差,應該全面廢除。

馬斯克說:「如果斬草不除根,雜草很容易再長回來」。他表示:「他們近來成就了多少民主呢?」

馬斯克指出,美國沒興趣介入他國事務,「基本上,美國只要管好自己即可,不必到處推動政權改革。」

川普授權馬斯克及政府效率部落實裁撤230萬名聯邦公務員的人事精簡任務,某些機關可能遭到完全關閉。根據統計,聯邦政府過去兩年共計聘用28萬名公務員,絕大多數都還在試用期。