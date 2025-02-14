川普首波大裁員 教部等6聯邦機關開鍘 影響20萬人

被川普提名的小型企業署署長羅夫勒，她上任後首要工作可能就是精簡人事。（路透）

川普 總統13日開始聯邦機關大裁員 ，包括教育部、能源部、中小企業署(Small Business Administration，SBA)、聯邦總務署(General Services Administration，GSA)、聯邦人事管理局(Office of Personnel Management， OPM)、消費者金融保護局(Consumer Financial Protection Bureau，CFPB)等六個機關都有員工被裁。政府指示各部門首長開除多在試用期的員工，光是此舉就可影響多達20萬人。

各部門開除多為試用期員工

這是川普政府推動聯邦人事瘦身以來的第一波大幅裁員，截至目前為止，聯邦機關僅對員工祭出帶薪行政停職(paid administrative leave)。

有7.5萬人申請優離優退方案

川普政府推出的聯邦公務員優離優退方案則有7萬5000人登記參加，根據計畫內容當中的「延期辭職」(deferred resignation)條款，可領到9月30日為止的薪水。但參加人數僅占聯邦員工3%。

路透社13日報導，過去48小時裡，多個機關都有員工接到解職通知，絕大多數是仍在試用期的新聘人員，以教育部為例，至少160名新聘人員收到通知，寫著「繼續聘用並不符合公共利益」。

聯邦總務署有100多名試用期人員遭到裁員，被裁撤人員各自接到電話通知指出，若不自行請辭就遭到停職，然後革職。

數千人在視頻和群組通話被裁

華盛頓郵報報導，各部門13日似乎都很快執行指令，數千員工是在預先錄製的視頻和群組通話中被裁員，一些人被令30分鐘內離開辦公大樓，另一些人則被告知等待電郵正式開除，但卻沒等到。

另一方面，掌理政府效率部(Department of Government Efficiency，DOGE)的世界首富馬斯克(Elon Musk)13日穿著印有「技術支援」(Tech Support)字樣的T恤，在杜拜舉辦的2025年「世界政府峰會」(World Governments Summit)發表視訊演說時，點名美國國際開發署(United States Agency for International Development，USAID)及國家民主基金會(National Endowment for Democracy，NED)效率極差，應該全面廢除。

馬斯克說：「如果斬草不除根，雜草很容易再長回來」。他表示：「他們近來成就了多少民主呢？」

馬斯克指出，美國沒興趣介入他國事務，「基本上，美國只要管好自己即可，不必到處推動政權改革。」

川普授權馬斯克及政府效率部落實裁撤230萬名聯邦公務員的人事精簡任務，某些機關可能遭到完全關閉。根據統計，聯邦政府過去兩年共計聘用28萬名公務員，絕大多數都還在試用期。