川普將祭出「對等關稅」一次看：對美貿易順差國要小心了

白宮貿易和製造業顧問納瓦羅（Peter Navarro）是美國對等關稅主要鼓吹者。(路透)

總統川普 預料將簽署行政命令，對各國實施對等關稅 ，這是白宮貿易和製造業顧問納瓦羅（Peter Navarro）早在川普上次任期提出的構想。川普這一波關稅措施恐怕追求的不止是關稅達到對等而已。

何謂對等關稅？

川普日前表示，這項關稅措施意義在於，如果某個國家對美國徵收特定關稅，美國將對這國外銷至美國的商品比照辦理。

納瓦羅周二在CNN節目說：「對等貿易，這是世界上最公平的事情。如果他們在欺騙我們，那就不應該被允許發生。」

實施對等關稅誰最慘？

如此一來，開發中國家勢必面臨更高的關稅，尤其是印度、巴西、越南 、阿根廷以及其他許多東協和非洲國家。這些國家對美國出口至本地的農產品和汽車等商品都有關稅。此外，已開發經濟體也難免會受波及。

澳盛銀行（ANZ）研究部經濟學家報告指出，如果美國採取對等關稅，並設法讓每個貿易夥伴的平均關稅水準達到平等，首當其衝的是印度，其次是泰國。

貿易壁壘也在報復之列

道瓊社引述川普身邊人士報導，川普不僅將對其他國家的關稅實施對等調整，其他非關稅貿易障礙也在打擊之列，包括對美國企業徵收的稅項（如增值稅）、外國企業在本國接受政府補貼，或是阻擋美國企業在當地市場營運的各類規範。

如此一來，日本以及歐盟成員國也可能面臨來自美國的更高關稅，且因這理由所加徵的關稅可能超過這些國家目前對美國商品所課徵的稅率。同時，這也表示，即使是平均關稅稅率低於美國的中國大陸，也因多種非關稅壁壘而將面臨更多關稅反制。

對美大幅貿易順差的國家可要當心了

納瓦羅接受CNN訪問時說：「我們將審視所有的貿易夥伴，從和我們貿易逆差最大的國家開始，調查他們是否在欺騙美國人民。如果確有其事，我們將採取措施糾正這種不公。」納瓦羅還補充說，商務部長、財政部長以及美國貿易代表將評估美國貿易夥伴的關稅及非貿易壁壘。

據納瓦羅早先的分析，對美國而言，頭號優先開徵對等關稅的國家應是中國大陸和印度，這兩國位於「紅區」。其次是「黃區」的歐盟、泰國、台灣及越南；第三層目標則是日本與馬來西亞。

道瓊社引述知情人士報導，一旦掌握相關訊息，美國政府可能會試圖計算因外國貿易壁壘導致美國貿易轉移的規模，並據此制定一個能反映貿易規模的美國關稅稅率。

ANZ經濟學家認為，越南在面對全面性關稅時風險最高，若美國將重點放在對貿易逆差龐大的經濟體，越南可能成為優先目標。

ANZ也指出，若美國針對特定產品實施關稅，亞洲在半導體、藥品和汽車領域的風險最大。

取代全面性關稅？

川普既然實施了對等關稅，或許就取代他在競選期間揚言對所有國家課徵10%至20%全面性關稅的構想。因為對等關稅表示美國對每個國家的關稅會有所不同，等於取代了一體適用的普遍性關稅的概念。