我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普將祭出「對等關稅」一次看：對美貿易順差國要小心了

馬雲現身杭州：AI會改變一切 但不代表AI能決定一切

川普將祭出「對等關稅」一次看：對美貿易順差國要小心了

編譯劉忠勇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
白宮貿易和製造業顧問納瓦羅（Peter Navarro）是美國對等關稅主要鼓吹者。(路透)
白宮貿易和製造業顧問納瓦羅（Peter Navarro）是美國對等關稅主要鼓吹者。(路透)

總統川普預料將簽署行政命令，對各國實施對等關稅，這是白宮貿易和製造業顧問納瓦羅（Peter Navarro）早在川普上次任期提出的構想。川普這一波關稅措施恐怕追求的不止是關稅達到對等而已。

何謂對等關稅？

川普日前表示，這項關稅措施意義在於，如果某個國家對美國徵收特定關稅，美國將對這國外銷至美國的商品比照辦理。

納瓦羅周二在CNN節目說：「對等貿易，這是世界上最公平的事情。如果他們在欺騙我們，那就不應該被允許發生。」

實施對等關稅誰最慘？

如此一來，開發中國家勢必面臨更高的關稅，尤其是印度、巴西、越南、阿根廷以及其他許多東協和非洲國家。這些國家對美國出口至本地的農產品和汽車等商品都有關稅。此外，已開發經濟體也難免會受波及。

澳盛銀行（ANZ）研究部經濟學家報告指出，如果美國採取對等關稅，並設法讓每個貿易夥伴的平均關稅水準達到平等，首當其衝的是印度，其次是泰國。

貿易壁壘也在報復之列

道瓊社引述川普身邊人士報導，川普不僅將對其他國家的關稅實施對等調整，其他非關稅貿易障礙也在打擊之列，包括對美國企業徵收的稅項（如增值稅）、外國企業在本國接受政府補貼，或是阻擋美國企業在當地市場營運的各類規範。

如此一來，日本以及歐盟成員國也可能面臨來自美國的更高關稅，且因這理由所加徵的關稅可能超過這些國家目前對美國商品所課徵的稅率。同時，這也表示，即使是平均關稅稅率低於美國的中國大陸，也因多種非關稅壁壘而將面臨更多關稅反制。

對美大幅貿易順差的國家可要當心了

納瓦羅接受CNN訪問時說：「我們將審視所有的貿易夥伴，從和我們貿易逆差最大的國家開始，調查他們是否在欺騙美國人民。如果確有其事，我們將採取措施糾正這種不公。」納瓦羅還補充說，商務部長、財政部長以及美國貿易代表將評估美國貿易夥伴的關稅及非貿易壁壘。

據納瓦羅早先的分析，對美國而言，頭號優先開徵對等關稅的國家應是中國大陸和印度，這兩國位於「紅區」。其次是「黃區」的歐盟、泰國、台灣及越南；第三層目標則是日本與馬來西亞。

道瓊社引述知情人士報導，一旦掌握相關訊息，美國政府可能會試圖計算因外國貿易壁壘導致美國貿易轉移的規模，並據此制定一個能反映貿易規模的美國關稅稅率。

ANZ經濟學家認為，越南在面對全面性關稅時風險最高，若美國將重點放在對貿易逆差龐大的經濟體，越南可能成為優先目標。

ANZ也指出，若美國針對特定產品實施關稅，亞洲在半導體、藥品和汽車領域的風險最大。

取代全面性關稅？

川普既然實施了對等關稅，或許就取代他在競選期間揚言對所有國家課徵10%至20%全面性關稅的構想。因為對等關稅表示美國對每個國家的關稅會有所不同，等於取代了一體適用的普遍性關稅的概念。

關稅 川普 越南

上一則

川普貿易戰恐減緩「亞洲碳市場」成長

下一則

川普對等關稅有法源依據？專家：可能挖出1930年貿易法

延伸閱讀

慕尼黑安全報告：川普欲奪土地 美成需防範風險

慕尼黑安全報告：川普欲奪土地 美成需防範風險
川普施壓接收巴勒斯坦人 約旦國王反對

川普施壓接收巴勒斯坦人 約旦國王反對
俄羅斯釋放遭囚美教師 白宮：戰爭邁向終結的好信號

俄羅斯釋放遭囚美教師 白宮：戰爭邁向終結的好信號
石破茂送川普日本武士頭盔 帶旺業者生意 預購排到明年

石破茂送川普日本武士頭盔 帶旺業者生意 預購排到明年

熱門新聞

美國郵政（USPS）5日公布，將繼續接收來自中國和香港的包裹。（路透）

政策大轉彎 美國郵政將繼續接收中國與香港包裹

2025-02-05 08:45
美國總統川普（右）上月19日就職前夕，在華府與前來參加隔天就職活動的特斯拉執行長馬斯克（左）打招呼。路透

馬斯克「沒從DOGE得好處」為何如此投入？川普也好奇

2025-02-09 11:00
美國總統川普（左）7日會晤日本首相石破茂（右）。(路透)

78歲川普行程滿檔…6時起床忙到午夜 醒來就想這兩個字

2025-02-09 02:30
WSJ認為川普最強硬手段並非對付中國。歐新社

川普最強硬手段對付加墨格陵蘭巴拿馬 而非中國

2025-02-05 09:51
川普研擬11日簽署行政命令，要求各個聯邦機構擬定大規模裁員計畫。(路透)

川普擬下令聯邦政府配合馬斯克大規模裁員 唯4種員工能逃過一劫

2025-02-11 20:31
川普總統對移民及海關執法局(ICE)逮捕和遣返無證客人數未如預期十分光火。圖為移民執法人員1月26日在芝加哥市逮捕無證客。(路透)

逮捕無證客人數不如預期 川普光火 將重啟移民家庭拘留中心

2025-02-09 05:39

超人氣

更多 >
調整手機3設定 蘋果：電池時間可延長一倍

調整手機3設定 蘋果：電池時間可延長一倍
副總統范斯的12歲中國遠親 因未打疫苗被拒心臟移植

副總統范斯的12歲中國遠親 因未打疫苗被拒心臟移植
川普擬下令聯邦政府配合馬斯克大規模裁員 唯4種員工能逃過一劫

川普擬下令聯邦政府配合馬斯克大規模裁員 唯4種員工能逃過一劫
中餐館打工深夜返家…華人來美僅5月 慘遭車禍奪命

中餐館打工深夜返家…華人來美僅5月 慘遭車禍奪命
頭等艙老太太跟他換機位「堅持付錢」 溫馨結局獲網友大讚

頭等艙老太太跟他換機位「堅持付錢」 溫馨結局獲網友大讚