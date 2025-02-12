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持續大裁員 川普：聯邦政府走4人 才可雇1人

記者顏伶如／綜合報導
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馬斯克帶著4歲兒子答覆媒體詢問，川普不時表示認同。（路透）
馬斯克帶著4歲兒子答覆媒體詢問，川普不時表示認同。（路透）

川普總統與最具影響力的顧問、科技富豪馬斯克(Elon Musk)11日在白宮橢圓形辦公室難得同框，川普簽署行政命令要求聯邦政府持續縮減人力。身為全球首富的馬斯克掌理政府效率部(Department of Government Efficiency，DOGE)以來首次接受媒體提問時說，民眾投票支持大幅改革政府，「這就是大家希望的，民主真義就是如此」。

馬斯克指大幅改革政府是眾望所歸

川普坐在橢圓形辦公室總統專用辦公桌「堅毅桌」(Resolute Desk)後，讓帶著4歲兒子同行的馬斯克答覆媒體詢問約30分鐘。川普不時對馬斯克表示認同。

馬斯克對媒體說，聯邦官僚體系還是有一些好人，不過官員應該接受究責，否則官僚系統儼然成為「非經選舉產生的政府第四部門」(unelected fourth branch)。

川普總統11日再簽行政命令，要求聯邦各單位必須裁撤4人才能再招聘1人。馬斯克帶著...
川普總統11日再簽行政命令，要求聯邦各單位必須裁撤4人才能再招聘1人。馬斯克帶著兒子發表談話，萌娃在堅毅桌旁挖鼻孔。（路透）

對外界檢視 馬斯克笑稱像直腸檢查

對於外界質疑在川普政府具有龐大權力卻不受制衡、缺乏透明化，馬斯克則形容自己像本打開的書(an open book)，坦率且毫無掩飾。他開玩笑說，各界不斷以放大鏡檢視，彷彿「每天都在接受直腸檢查」(daily proctology exam)。

根據白宮發布的新聞稿，川普11日發布行政命令指示聯邦機關大幅精減人事，檢討哪些部門可以裁員或合併，聯邦機關每裁員4人才能聘用不得超過1人，但移民機關、執法部門與公共安全單位則享豁免。

川普上台後與馬斯克聯手對聯邦公務員推出「延期辭職」(deferred resignation)的優離優退方案，接受條件並在期限之前提出申請，將可領到9月30日為止的薪水。不過方案被聯邦法院暫時擋下，等候釐清是否合法。官員指出，大約6萬5000名聯邦員工登記參加優離優退方案。

馬斯克11日回答媒體提問時說，正在改革「充斥詐騙」的官僚制度，造假、貪腐層出不窮，某些官員幫「詐騙份子」(fraudsters)核准經費，但馬斯克對指控內容並未提供證據。

馬斯克說，如今已遭廢除的美國國際開發署(US Agency for International Development，USAID)，某些官員接受「回扣」(kickbacks)。他說，某些聯邦人員在職期間「累積數千萬淨資產」。

馬斯克同時聲稱，社安金支票的某些領取人年齡竟然高達150歲，理論上這些人早已死亡。

此外，美聯社記者11日被禁進入橢圓形辦公室，因為白宮不滿美聯社仍用「墨西哥灣」，而非川普改名的「美國灣」。

川普簽行政令時馬斯克也帶著兒子在場，顯示川普對他的信任。（路透）
川普簽行政令時馬斯克也帶著兒子在場，顯示川普對他的信任。（路透）

馬斯克 川普 白宮

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