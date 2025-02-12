共和黨參議員：我們必須遵守法庭裁決

南達科他州 聯邦參議員朗茲(Mike Rounds)11日被有線電視頻道MSNBC問到關於反對總統川普 行政命令的法官時表示，就算有政府高層對這些司法行動提出質疑，「我們必須」遵守法院在川普政府所涉及的各類法律糾紛中的判決。

「我認為，各權力之間的界限是很明確且恰當的。這位總統說：『我相信我有權力』，」朗茲說，「你會在法院中得到答案，如果是適當的，那你就可以繼續進行各種計畫。」

他隨後又被問到議員是否必須遵守法院的最終裁決。

「我們必須遵守，」朗茲回答道，「我們會遵守法院的裁決，我想還沒有人有說要不遵守」。

目前各方已經提起數十起訴訟，挑戰川普政府在移民、性別和 LGBTQ 議題以及聯邦員工保護方面的行動。

聯邦法官已暫停了好幾項旨在重塑美國政府的行政命令；法官們的裁決至少目前暫時阻止了這些計畫的推進。

副總統范斯 (Vance)對法官的行動提出質疑，認為他們做得太超過且這些裁決是不合法的。

范斯說，「法官無權控制行政部門的合法權力。」

政府效率部(DOGE)主管馬斯克(Elon Musk)也出面反嗆法官，認為「該是國會彈劾他們的時候了」。

這些訴訟雖然是在民主黨主政地區提出，但當川普政府對這些裁決上訴時，這些訴訟最終很可能會打到傾向保守的最高法院。

不過，這些訴訟最終是否會來到最高法院，以及它們對行政部門與司法部門對立上會產生什麼影響，目前仍是未知數。