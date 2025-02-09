川普「不接受優離就開除」決策 勞工律師指違法

勞工律師指川普總統的「展期辭職」決策違法；圖為示威者聚集在華盛頓特區的人事管理辦公室總部抗議。(歐新社)

勞工 律師指川普 總統的「展期辭職」(deferred resignation，即不接受優離就開除)決策違法，哥倫比亞廣播公司(CBS)理財網站「MoneyWatch」專家提醒聯邦公務員相關風險與陷阱。

川普政府要求200萬名聯邦政府公務員在6日午夜期限前，帶著相當八個月薪資與津貼的補償金自行辭職，否則可能被開除。

波士頓聯邦地區法院法官歐圖爾(George O'Toole Jr.)6日指示政府延期至他排訂10日舉行的聽審過後，再實施相關計畫。

司法部律師表示，司法部已通知員工，川普政府的優離決策意願截止日期延後，等待進一步的判決出爐。

白宮 人事管理辦公室(OPM)透過社群媒體發文寫道：「根據法院命令，聯邦員工接受優離計畫的截止日期已延至美東時間10日晚間11時59分，這項計畫未受阻或取消，政府將尊重展期辭職的條件。」

OPM指出，接受優離的員工將在9月前獲得報酬，若不辭職則將會被解雇。

勞工律師和政府監管機構表示，川普政府的決策影響230萬名聯邦員工的職涯和生計。

專家表示，許多不熟悉法規的勞工可能深陷財務與專業險境。

多個聯邦員工工會4日提起訴訟，要求法院暫停川普政府的決策，指其「武斷、善變」且違反「行政程序法」(Administrative Procedure Act)，此法攸關聯邦機構如何實施相關規範。

展期辭職是川普第二任內的創意政策，當局已透過這種方式勒令聯邦勞工每周進辦公室五天，結束新冠肺炎疫情開始後的遠距辦公方式。

白宮預期，「展期辭職」將誘使約10%的聯邦勞工辭職，每年節省約1000億元的人事成本。

Tully Rinckey律師事務所經營合夥人、聯邦就業法專家尼爾尼(Ryan Nerney)表示，「員工可能在不知情的情況下接受優離，卻不知道未來會發生什麼事。」

財政部員工工會(National Treasury Employees Union)主席多琳‧格林沃德(Doreen Greenwald)表示，展期辭職電郵缺乏細節和保證，讓政府員工備感困惑。