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退出聯合國人權理事會 川普：他們管理有問題

記者陳熙文／華盛頓即時報導
川普說，聯合國很有潛力，但必須把事情做得更好。(路透)
川普說，聯合國很有潛力，但必須把事情做得更好。(路透)

川普總統4日簽署行政命令，宣布退出聯合國人權理事會等聯合國機構；川普說，聯合國很有潛力，但必須把事情做得更好。

川普4日下午在與以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）會面前簽署行政命令，宣布退出聯合國人權理事會和聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA），同時將審視美國參與聯合國教科文組織（UNESCO）的情況。

川普同樣在首任總統任期中退出聯合國人權理事會，並停止資助UNRWA；美國曾在2018年宣布退出聯合國人權理事會，稱其對以色列有偏見、無法有效保護人權。

據路透社報導，美國是UNRWA最大的贊助者，每年資助3億至4億美元；不過前總統拜登在去年1月停止相關資助UNRWA，因部分UNRWA員工被指控參與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）在2023年10月對以色列的恐怖攻擊。

川普今年上任以後已簽署行政命令，退出多個國際組織，包括世界衛生組織（WHO）、巴黎氣候協定和聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等。

川普3日在簽署行政命令時表示，聯合國具有很大的潛力，但認為聯合國必須做得更好；川普認為，聯合國現在的管理有問題，「坦白說，他們不是做得很好。」

川普表示，他不想抽回對聯合國的援助，但川普也認為，美國貢獻的金額不成比例。

美國現為聯合國最大的贊助者，以2022年為例，美國資助聯合國180億美元，占聯合國3分之1的預算，約占美國每年對外援助的4分之1。

聯合國 川普

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