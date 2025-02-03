川普擴建監獄計畫 陸戰隊抵關灣 準備收置非法移民罪犯

陸戰隊1日抵達關達那摩灣基地，開始準備收置待遣返的非法移民罪犯。(取自Instagram)

川普 總統上月29日指示擴建位於古巴關達那摩灣(Guantanamo Bay)的移民中心，用來拘留非法入境的罪犯。2日下午，川普、副總統范斯和白宮官網在Instagram上共同發文，發布了兩張陸戰隊運輸機降落在關塔那摩灣的照片，顯示他的計畫如期執行中。

每日郵報(Dailymail)報導，該則貼文寫道：「陸戰隊已抵達關達那摩灣，支援國防部、國土安全部擴建移民拘留中心，推進川普總統保護美國民眾、保衛國家安全的使命。」

川普政府努力推動大規模遣返的同時，也要解決非法移民 和無證客的安置問題，關達那摩灣拘留中心便是其解方。這個海軍基地最出名的用途是作為恐怖分子的監獄，直到現在還關著911事件的重刑犯。

川普總統1月底下令擴大在古巴關達那摩灣海軍基地拘留所，收容3萬名「最惡劣的非法移民罪犯」。目前陸戰隊已抵關灣部署。(路透)

川普已經派遣另外1500名陸軍和陸戰隊員來協助駐紮在南部邊境 的約2500名士兵，他計畫派遣總計1萬名美國士兵協助執行相關行動，包括關閉邊境、阻止非法移民、毒品以及人口販子穿越美墨邊界。目前尚不清楚2日抵達關塔那摩灣基地的海軍陸戰隊員是已部署的人員或者是額外部隊，亦不清楚有多少人參與了擴建中心的任務。

國土安全部長諾姆(Kristi Noem)並沒有排除在該中心關押兒童的可能性。諾姆在2日國家廣播公司(NBC)的「面對新聞界」(Meet the Press)節目中被問到「關達那摩灣中心能關押婦女、兒童和他們的家屬嗎？」諾姆回應，川普的首要任務是追捕外來犯罪分子，「利用我們現有設施來安置包括兒童在內的所有移民才是明智之舉…我們在全國各地還有其他拘留設施。因此我們將利用我們所擁有的資源，與當地執法部門和特遣部隊一起接觸到移民後，再根據每個人適合的方式安置他們。」