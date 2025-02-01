將對歐盟加徵關稅？川普：你想聽真話還是政治語言

川普總統1月31日在白宮橢圓辦公室回答記者提問。(歐新社)

政治新聞網站Politico今日報導，川普 （Donald Trump）總統周五晚強硬表態，將「絕對」會對來自歐盟 的商品加徵關稅 。

川普在白宮橢圓辦公室面對記者提問時表示：「我會對歐盟加徵關稅嗎？你想聽真話，還是政治語言？」

在記者回答想獲得真實的答案後，川普說：「絕對會。」

影片來源：YouTube@Washington Post

川普進一步批評歐盟「對我們太惡劣」，重申他長期以來對歐盟貿易政策的不滿。

近幾個月來，川普多次威脅要對歐盟發動貿易戰，甚至在去年12月於社群媒體上警告，除非歐盟購買更多美國石油和天然氣，否則「關稅將一路加到底」。

周五的發言是川普首次明確表態將採取行動，儘管他未透露具體的關稅數額或針對哪些商品，但他強調自己計畫採取「重大措施」。

歐盟執行委員會已表態，若川普加徵關稅，歐盟準備採取報復行動。

據美國人口普查局數據，2023年歐盟對美國出口總額達5763億美元，占其總出口額近20%，美國是歐盟的第二大貿易夥伴。

面對川普的關稅威脅，歐盟高層開始研擬對策。歐盟貿易事務首席官員塞夫喬維奇（Maroš Šefčovič）在川普就職兩天後接受Politico訪問時表示，歐盟已「準備好與美國展開對話」。

川普周五不僅針對歐盟，也宣布將對鄰國加拿大與墨西哥的商品加徵25%關稅，並對主要貿易夥伴中國加徵10%關稅，該措施於周六正式生效。