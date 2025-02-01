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加墨關稅豁免未定 白宮幕僚做最後努力避免貿易戰

記者顏伶如／綜合報導
墨西哥每年向美國進口大量農產品和汽車零件，川普大幅提高關稅後，對墨西哥經濟將大為衝擊。（美聯社）
墨西哥每年向美國進口大量農產品和汽車零件，川普大幅提高關稅後，對墨西哥經濟將大為衝擊。（美聯社）

華爾街日報(WSJ)報導，知情人士透露，川普總統對加拿大、墨西哥徵收全面關稅即將生效的最後時刻，白宮幕僚仍未放棄最後努力，沙盤推演多種狀況，希望避免貿易戰。白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)31日說，川普1日將對加墨兩國開徵25%關稅，對中國加徵10%關稅，不會有寬限期。

不過，李維特並未說明哪些產業或商品將享關稅豁免。美國企業與勞工團體密切注意關稅豁免，深怕北美大陸供應鏈受到衝擊。

消息人士說，川普政府官員仍與加、墨兩國持續磋商，尚未決定是否對所有進口商品徵收關稅，川普官員希望對特定項目祭出關稅，最終拍板的決策可能僅對特定產業帶來影響，例如鋼鋁，川普可能對原油或符合美加墨自由貿易協議規定的汽車予以關稅豁免。

報導指出，消息人士說，截至31日下午為止，加墨關稅尚未定案，川普政府可能運用既有法律權限，而不是推出先前討論的罕見緊急措施。

川普30日說，很快就會決定是否對墨西哥與加拿大石油祭出關稅。他說，對於加拿大、墨西哥都將各自開徵25%關稅，「我們真的必須這麼做」。川普也說，關稅幅度可能隨著時間逐步達標。

最近幾周，川普政府官員除了與加墨兩國密集磋商，北美企業與勞工團體也發動遊說，強調全面加徵關稅將讓北美大陸供應鏈打結，引發價格上漲，導致企業對美國敵手如中國、委內瑞拉貿易更加依賴。

川普先前表示，如果加墨兩國沒有採取具體措施阻絕非法移民與毒品流入美國，關稅便將生效。川普政府考慮援引1970年代法律動用緊急經濟權限開徵加墨關稅，如同川普上周末在哥倫比亞拒絕接受遣返班機之後，揚言要對付哥倫比亞的手段。

但是華府聯邦區域法院28日對川普政府凍結聯邦撥款下達行政中止令之後，某些川普官員對動用緊急權限開徵關稅出現猶豫，可能只動用現有法律權力來開徵關稅。

關稅 川普 墨西哥

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川普想利用關稅創造收入或報復？恐怕難以兼得

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對加墨徵25%關稅 汽車、汽油到酪梨…物價恐漲推高通膨

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