「國家臨艱難時刻」加拿大揚言強力報復關稅 墨備妥反擊計畫

加拿大總理杜魯多表示將會反擊，並要求加國民眾做好衝擊的準備。（路透）

川普 總統下令自2月1日起對加拿大 與墨西哥 所有進口商品課徵高關稅，墨西哥政府宣稱已經備妥反擊計畫；同時加拿大也揚言採取「強力但合理的報復」，並呼籲加拿大人共體時艱。

根據路透報導，加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)31日召開加美關係顧問委員會時，坦承加拿大正處於危機關鍵時刻：「我們已準備好回應，有目的性、強力且合理的立即回應，這不是我們希望，但如果他(川普)繼續步步進逼，我們也會採取行動。」

由於加拿大75%商品與服務均出口至美國，川普高關稅措施勢必重創加拿大產業發展，杜魯多呼籲加拿大人預作準備：「我不會掩蓋事實，未來數日甚至數周後，我們國家可能面臨艱難時刻。」並強調：「我知道加拿大人可能感到焦慮不安，但我也希望他們知道，聯邦政府以及所有政府部門都會全力做他們的後盾。」

報導指出，目前加拿大三位內閣成員，包括外長趙美蘭(Mélanie Joly)、公共安全部長麥堅迪(David McGuinty)與移民部長米勒(Marc Miller)均在美國華府積極遊說川普團隊與共和黨人，希望川普能夠改變主意。

另一方面，面對來勢洶洶的川普課徵25%關稅威脅，墨西哥總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)31日召開記者會表示：「我們有A計畫、B計畫、C計畫，全看美國政府的決定，墨西哥人必須了解，我們會永遠捍衛人民尊嚴，我們會永遠捍衛尊重我國主權，並像我們一貫堅持的主張，以平等方式對話而不屈服於任何一方。」並呼籲各界保持冷靜：「我們已經做好因應任何局勢的準備，我們正竭盡全力防止危機發生而且會保持對話暢通。」

不過墨西哥經濟部長艾布拉德(Marcelo Ebrard)仍痛批川普高關稅威脅根本是戰略錯誤：「課徵這項關稅會讓美國消費者面臨所有產業成本全面上揚的後果，數百萬美國家庭一夕之間受到波及。」並強調會波及福特(Ford)與通用汽車(General Motors)等美國汽車大廠，尤其後者是墨西哥最大出口對象，甚至恐傷及4000萬戶美國家庭荷包，因為墨西哥也是美國家電第五大進口國。