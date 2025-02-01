川普首會黃仁勳 討論強化美AI政策 馬斯克也與會

Nvidia執行長黃仁勳1月31日到白宮會見川普總統，他也是缺席川普總統就職典禮的極少數科技巨頭。正值美國防堵流向中國高階晶片之際，此次會面備受關注。（路透）

川普 上任後在31日首次會見Nvidia執行長黃仁勳 (Jensen Huang)，兩人針對美國AI 政策、中國新創科技DeepSeek崛起，以及美國本土晶片製造投資等各項議題交換意見。

據華盛頓郵報(Washington Post)報導，川普31日在白宮會見黃仁勳，並邀請特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)出席。

會議結束後，川普讚揚黃仁勳是一位「紳士」，但對於會議內容保密；他說：「我不能說發生什麼事，我們舉行一場會議，是一場很好的會議。」

由於川普將AI科技視為美國經濟發展利多，上任後宣布金額達1000億元的AI基礎設施投資，未來預算更擴增至5000億元，包括OpenAI、軟銀集團(SoftBank Group Corp.)與甲骨文公司(Oracle Corp.)紛紛搶搭順風車，黃仁勳拜會川普也被視為是美國科技領導人尋求新政府支持的具體行動之一。

Nvidia發布聲明表示：「很高興有機會與川普總統會面商討半導體與AI政策，執行長與川普總統還討論強化美國AI科技領導地位的重要性。」

知情人士透露，自川普首個任期開始，Nvidia先進晶片對於構建AI系統需求量大增，帶動Nvidia股價扶搖直上，不料半路殺出程咬金，中國AI新創公司DeepSeek以低成本的大語言模型崛起，重創Nvidia股價16.86%，市值蒸發近6000億元。

因此川普視DeepSeek為美國科技業一項「警鐘」，但也認為DeepSeek技術如果有效開發仍會讓美國企業受益，他對矽谷領導全球科技依然充滿信心：「我們會主宰一切。」

不過DeepSeek崛起也引發外界關注Nvidia先進晶片出口給中國企業的爭議，聯邦眾院朝野兩黨領袖致函國安顧問沃茲(Michael Waltz)，除了呼籲加強對DeepSeek實施出口管制，還質疑這家中國AI新創企業大量使用「專為不受美國出口管制」而設計的Nvidia晶片。

由於晶片課徵關稅對於依賴海外合作夥伴生產半導體的Nvidia造成嚴重打擊，川普與黃仁勳見面後仍堅稱「我們最終會對晶片徵收關稅」，並透露美國會在不久將來推出新的「AI解決方案」。

川普欽點的商務部長人選盧特尼克(Howard Lutnick)日前在聯邦參院任命聽證會上，也指控DeepSeek躲避美國出口管制，並承諾上任後會做出「非常強烈」的回應。

川普1月20日的就職典禮上未見黃仁勳，曾引起關注，黃仁勳當時即表示如果白宮邀請，會很樂意與川普總統見面。