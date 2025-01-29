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川普下令傳授種族批判論、收跨性別生學校 砍聯邦補助款

編譯潘勛／即時報導
川普總統發出行政命令，幼稚園到高中各級學校凡教授有關種族及性別者，其聯邦補助款要砍掉。(路透)
川普總統發出行政命令，幼稚園到高中各級學校凡教授有關種族及性別者，其聯邦補助款要砍掉。(路透)

川普總統29日發出行政命令，威脅全國由幼稚園到高中各級學校，凡教授有關種族及性別者，其聯邦補助款要砍掉，收容跨性別學生者也一樣。

Axios網站報導，川普頻頻威脅，凡被指控傳授種族批判理論(critical race theory)、收容跨性別學生的學校，其經費會被取消；此舉已成為文化戰爭中，集結右派的戰呼，涉及學生們求學時學到的內容。

這道行政命令內容寫道：「灌輸反美國、顛覆、有害與不實思想給我國學童，不僅違反長期以來，在很多案例的反歧視民權法律，還篡奪父母基本的權威。」

行政命令另指控，耗費時間心力大談一些概念，如白人特權或無意識地歧視，「實則提高種族歧視，傷害國家團結」。

行政命令責成教育部、國防部長90天內要制定計畫，終結「幼稚園到高中被灌輸」的行為。

行政命令規定，策略上要鏟除聯邦的經費、補助，不給「搞違法又歧視的處理、灌輸」的學校，「包括立足於性別思想、實為歧視的平等思想」。本行政命令交由司法部長，透過各州檢察長及地區檢察官執行。川普另恢復他第一次當總統時創設的「1776委員會」(1776 Commission)，以「推動愛國教育」。

更早一日，川普才簽署另道行政命令，打算禁止聯邦資助或協助到「年輕人性別平權醫療照護」，是川普一系列攻擊美國變性者的另一招。

種族歧視 川普 跨性別

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