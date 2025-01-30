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反彈太大 川普聯邦經費凍結令才發布就「撤銷」

記者顏伶如／綜合報導
川普政府27日下令暫停聯邦政府的撥款，衝擊現行各種對民眾的補助，遭法官裁定禁止，白宮29日也馬上收回成命。圖為住在明尼蘇達州的蒂達（右）為照顧唐氏症兒子，平時接受社會福利團體的送餐服務。（美聯社）
川普政府27日下令暫停聯邦政府的撥款，衝擊現行各種對民眾的補助，遭法官裁定禁止，白宮29日也馬上收回成命。圖為住在明尼蘇達州的蒂達（右）為照顧唐氏症兒子，平時接受社會福利團體的送餐服務。（美聯社）

凍結數兆聯邦撥款、貸款及援助項目的命令才剛頒布，川普政府29日便宣布「撤銷」(rescinded)。白宮預算管理局(Office of Management and Budget，OMB)代理局長韋斯(Matthew J. Vaeth)27日公布備忘錄，下令暫停所有聯邦財務援助及撥款以等候檢討，消息傳出除了國會強烈反彈，法律專家批評違憲，還引起至少兩件訴訟。不過，白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)指出，與「覺醒」(wole)政策有關的補助經費與貸款還是會遭到凍結。

華府聯邦地區法院法官阿里汗(Loren L. AliKhan)28日對川普政府凍結撥款命令下達「臨時行政中止令」(brief administrative stay)至2月3日。韋斯29日則對聯邦機關發布簡短備忘錄指出，27日發出的第M-25-13備忘錄現已「撤銷」。

李維特29日對媒體發表聲明說，由於聯邦法官下達中止令，白宮預算管理局決定撤回備忘錄，「避免法院裁決造成外界對聯邦政策出現混淆，還有媒體不實報導」。

李維特表示，川普就職以來簽署有關聯邦經費的其他行政命令依然全面有效，所有部會機關開支都將受到檢討。她說，未來幾周、幾個月還有更多行政命令推出，目的在於終止聯邦支出嚴重浪費。

川普29日在白宮另一場記者會上對媒體表示，凍結撥款旨在「迅速檢查是否有詐騙、不實申報、浪費或濫用等在政府部門存在已久的歪風」。川普表示，5000萬元為加薩(Gaza)地區購買保險套、1億8000萬「多元、公平及包容」(DEI)訓練計畫都已刪除，17億暫停外援當中有4000萬元原本是要提供給世界衛生組織(WHO)。

凍結撥款的備忘錄公布後，各地學校經費、低收入住房補助與健保是否受到影響，引發輿論熱議。某些州28日發現向聯邦提出白卡(Medicaid)請款遭逢問題，部分公共住宅主管機關在29日早晨則是無法登入請款網頁，但狀況後來獲得排除。

20多州檢察長28日針對凍結撥款向羅德島州聯邦地區法院聯合提告，指控聯邦經費取消對州內居民造成傷害。雖然白宮預算管理局已經撤銷備忘錄，在訴訟仍在進行中。

川普政府凍結聯邦撥款的命令27日才剛發布，29日便宣布「撤銷」。(美聯社)
川普政府凍結聯邦撥款的命令27日才剛發布，29日便宣布「撤銷」。(美聯社)

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