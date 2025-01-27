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「水漫金山」川普上任首周巨量行政令淹沒政府 再推施政藍圖細節

記者顏伶如／綜合報導
川普總統23日在白宮簽署多項行政命令，包括無限期凍結國稅局新雇員工，挪用去邊防人手。(美聯社)
川普總統23日在白宮簽署多項行政命令，包括無限期凍結國稅局新雇員工，挪用去邊防人手。(美聯社)

華盛頓郵報分析，川普總統重返白宮首周推出「水漫金山」(flood the zone)策略，雷厲風行打響第一炮，然後再針對細節推出政策藍圖，比八年前第一次執政時更有條理。然而，川普就職最初幾個小時，某些方面表現卻不如預期，包括內閣部會重要職務人事卡關、行政命令遭遇法律挑戰，某些指示則缺乏立竿見影效果。

知情官員透露，新政府上台後，應該率先到位展開工作、俗稱「搶灘部隊」(beachhead teams)的第一批官員，某些部會只完成不到三分之一的人力。

不過，幕僚指出，川普對於二度執政首周的表現頗為滿意，尤其是國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)任命案24日晚間在參院過關。另外，媒體對於美軍部署美墨邊境的報導、川普在兩黨圓桌會議上跟洛杉磯市長巴斯(Karen Bass)針對野火災後重建唇槍舌劍的現場直播，也讓川普執政團隊感到滿意。

前白宮資深顧問、目前主持網路談話節目的班農(Stephen Bannon)說：「周一就出一記重拳，使出水漫金山之計，第二周持續滔天洪水的淹沒手段。」

班農說：「這招有用。效果讓我吃驚，沒有獲得報導是因為令人難以相信。整個制度體系都被征服了。」

白宮官員說，川普就職當晚簽署的行政命令，絕大多數是白宮副幕僚長米勒(Stephen Miller)在川普政權交接小組期間親擬或協商完成。報導指出，行政命行許多內容細節與極右派政策倡議人士提出的「2025計畫」(Project 2025)施政藍圖相同，截至24日為止，川普簽署的52道行政命令裡，28道包含了「2025計畫」公布過的文字，例如美國退出世界衛生組織(World Health Organization)、巴黎氣候協定(Paris Climate Agreement)。

川普取消拜登任內成立的性別諮詢委員會，也取消1965年禁止歧視的行政命令，「2025計畫」報告裡都有具體建議。川普政府開除資深職業文官，同樣也在「2025計畫」報告出現過。

但川普取消出生公民權(birthright citizenship)的行政命令，23日已被華盛頓州西區聯邦法官考夫諾爾聯邦法院法官(John C. Coughenour)以違憲為由擋下。

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